Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kadın Kolları Kongresi'nde konuşuyor (CANLI)

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezi'nden partisinin Adana, Hakkari, İstanbul, Manisa, Malatya Şanlıurfa ve Tokat İl Kadın Kolları 6. Olağan kongreleri ile Adana Stadyumu'nun açılışına canlı bağlantıyla katılarak önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erodğan'ın kounşmasından önemli satırbaşları...

"Toplumun yarısını oluşturan kadınları görmezden gelen hiçbir hareketin başarısı olmadığını bildiğimiz için kadınlarımız ile birlikte yol yürüdük. Her eseri birlikte inşa ettik. Her kazanımımızda sizlerin de alın teri, emeği, imzası vardır. AK Parti kadın kolları 5 milyon 300 bin üye ile diğer partilerin üye sayılarının toplamına yakın bir konumdadır.

Birileri kadınların isimlerini istismar ederken, biz kadınlarımızı hak ettiği yere getirme gayretinde olduk. Başı kapalı diye kızlarımızı, kadınlarımızı üniversitelere sokmadılar. Sokakta bu zihniyet kadınlarımızı horladı. Kadınlarımız Meclis'te en yüksek temsil oranına bizim dönemimizde erişti. AK Parti grubunda 54 kadın vekil, Kabine'de 2 kadın bakanımız görev yapıyor. Kadınlarımız en yüksek istihdama da bizim dönemimizde kavuştu.

Kadınların iş gücüne katılımı yüzde 31'i geride bıraktı. Kayıt dışı çalışan kadınlarımızın sayısının yarı yarıya azalımını sağladık. Kadınlarımızın nasıl bir sıkıntısı ve talebi varsa hepsine kulak verdik, hepsi için çalıştık.

(CHP'deki taciz iddiaları için) Mızrak çuvala sığmıyor bu rezilliklerin üstü örtülemiyor."

AYRINTILAR GELECEK...