Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Kayseri İl Kongresinde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Kayseri İl Kongresi kapsamında, gündeme dair önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları:

"Bu sabah İlham Aliyev gardaşım ile görüşmemizi yaptık. Azeri televizyonunda spiker bayan kardeşimin o gözleri yaşlı olarak ağladığı anları kendisiyle paylaştım. Şu anda Azeri kardeşlerimiz işgal altındaki topraklara doğru yürüyorlar. Oraları geri almaya başladılar. Azmin elinden hiçbir şey kurtulmaz. İmanın elinden hiçbir şey kurtulmaz. Azmettin mi tevekkül et gerisi Allah Kerim. İşte bu büyük millette böyle canlandı. Bu bir sevda öyküsü Hazar’dan Balkan’a kadar...

Türkiye bir yanda bölgesinde ve dünyadaki değişimin tam ortasında yer aldığı mücadeleyi, bir yandan kalkınmayı sürdürüyor.

Bölgemizdeki her krizin içinde kendimizi bulmamızın nedeni asırlardır gasbedilen haklarımıza sahip çıkma mücadelemizdir, kimsenin toprağında gözümüz yok!

Daha geçen gün Kayseri saldırısının failini saklandığı ininde bulup ülkemize getirdik. Şehitlerimizin kanını yerde mi bırakalım?

Suriye'nin Irak sınırında terör devleti kurma gayreti var. Açıkça söylüyorum; Türkiye, sınırlarının dibinde böyle bir terör bataklığına asla izin vermeyecek! Bugüne kadar söylediğimiz her şeyi yaptığımızın da unutulmamasını istiyorum.

Macron'un İslam ile, Müslümanlar ile derdi nedir? Macron'un zihinsel olarak tedaviye ihtiyacı var. İkide bir Erdoğan'la uğraşıyor. Bu sana bir şey kazandırmaz.

İnanıyorum ki Azeri kardeşlerimiz bu mücadelen zaferle çıkacaklar! Onların işgal altındaki topraklarını özgürleştirme mücadelesine her türlü desteği vermeye devam edeceğiz.

Almanya'da bir camiye yüzlerce polisle saygısızca yapılan baskının izahı olamaz. Bunun adı İslam düşmanlığı!

Avrupa'daki her İslam düşmanlığının Türk düşmanlığı olduğunu aklınızdan çıkarmayın!

Avrupa, Müslümanlara karşı açtığı cepheyle aslında kendi sonunu hazırlıyor.

Türkiye, son 18 yılda destansı yatırım ve hizmetlere imza attı."

AYRINTILAR GELECEK...