Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan militan eleştirisi: Bunun adı siyaset değil siyasetsizliktir!

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin TBMM'deki grup toplantısına iştirak edecek, parti genel merkezinden AK Parti 7. Olağan Erzincan, Erzurum il kongrelerine canlı bağlantıyla katıldı.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...

"AK Parti olarak bugünlere aziz milletimizin duası yanında ailesinden, işinden, mesaisinden fedakarlık yapan dava erlerinin çabaları ile girdik. 18 yılda farklı odakların tehditlerine maruz kaldık.

Tüm saldırılar karşısında iman varsa imkan da vardır diyerek her türlü zorluğu yokluğa rağmen yolumuzdan geri dönmedik. Kimseyi dışlamadan ötekileştirmeden imkanlarımızı seferber ederek insanlarımızı kökenine, meşrebine, mezhebine göre ayırmadan herkesi kucaklamaya çalıştık.

Bölen değil birleştiren, kutuplaştıran değil kucaklaştıran, kardeşi kardeşi düşürmek isteyenlere inat vatandaşlarımızın tabamını Türkiye ortak paydasında birleştiren bir parti olduk. Gece gündüz demeden çalıştık, mücadele ettik. Milletimiz AK Parti ile beraber ilk kez 24 saat kapısını açık tutan, derdi ile dertlenen sıkıntılarını çözen farklı bir zihniyete kavuştu. İnsanlarımız belediyelerden iktidara kadar her kademede her meselesi ile ilgilenen dinamik, vizyoner gayretli bir kadro ile tanıştı. Milleti hor hakir gören gerici yobaz takunyalı diyerek insanımızı aşağılayan zihniyetin yerini insanı yaşat ki devlet yaşasın şiarı ile yepyeni bir tasavvura bıraktı. Çalıştık, çalıştıkça milletimiz bize destek verdi. Daha kararlı şekilde partimize sahip çıktı.

Yeri geldi sokaklarımızı karıştıranlara karşı durduk, yeri geldi 15 Temmuz gecesi darbecilerle göğüs göğüse mücadele ettik. Fakat demokrasimize leke sürülmesine asla müsaade etmedik. Son 18 yılda girdiğimiz 15 seçimin tamamından hamdolsun zaferle çıktık.

"BUNUN ADI SİYASET DEĞİL SİYASETSİZLİKTİR"

Devletin valisine, kaymakamına, askerine ahlaksızca militan iftirası atıyor. Milletimizin canına kast eden PYD'li teröristlere gösterdikleri sempatinin 10'da 1'ini kendi vatandaşlarına göstermiyorlar. Bunun adı siyaset değil, siyasetsizliktir. Bunun adı tam olarak beşinci kol faaliyetidir.

CHP, siyasi parti kimliğini giderek kaybediyor. Muhalefetin akıl tutulmasına yakalanması Türk demokrasisi adına endişe verici. Bu, CHP yönetiminin siyasi tükenmişliğinin göstergesi.

"MİLLETİMİZDEN BAŞKA SEVDAMIZ YOKTUR"

Bizzat eski Cumhurbaşkanı adaylarının ifadesiyle CHP bugün yalan ve iftira üretim merkezi haline dönüşmüştür. CHP siyasi parti kimliğini giderek kaybetmektedir. İnşallah 2023 seçimleri Türkiye'de CHP'nin rövanşist siyasetinin de tasfiye edildiği yeni bir dönemin müjdecisi olacaktır.

Biz sadece kendi seçmenimizin değil milletimizin tamamının emanetini taşıyan bir hareketiz. Biz dertliyiz, derdi olan davası olan ilkeleri prensipleri Türkiye için hayalleri olan bir partiyiz. Biz önce millet, önce memleket diyen söz konusu vatansa gerisi tefarruattır düsturuyla hareket eden bir partiyiz.

Bizim Türkiye'dan başka vatanımız, milletimizden başka sevdamız yoktur."

AYRINTILAR GELECEK...