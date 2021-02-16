Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan batının sessizliğine tepki: Başka yerde yaşansaydı dünya ayağa kalkardı!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Trabzon 7. Olağan İl Kongresi'nde, gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları...

"Artık 11 ayını geride bıraktığımız koronavirüs nedeniyle bir süredir sizlerle bir araya gelemedik. Karadeniz ve Trabzon'u özlemişiz. Kadir Topbaş ağabeyimiz ile Hafız Abdullah Nazırlı hocamızın hayatlarını kaybetmeleri nedeniyle kısa süreli Elazığ ve İstanbul'a gittik. Onun haricinde buralardaydık. Sizlerle hasbıhal etmeyi nasip eden Rabbime hamd ediyorum.

Buradan Ankara'ya dönerek çalışmalarımıza devam edeceğiz. Birkaç gündür, yüreğimiz şehitlerimiz acıları ile buruk. Yine bu hadise PKK terör örgütüne karşı içeride ve dışarıda merdiven altı işbirliği yapanların gerçek yüzünü gösterdi. PKK'ya PKK diyemeyen, teröre terör diyemeyen, katliama katliam diyemeyen, çevirdikleri fırıldakları saklamaya çalışan güruhun oyunu ortaya döküldü.

Dedik ya, hangi ine girerlerse girsinler, girdikleri inlerde bunları bulup, orada geberteceğiz. Şehitlerimiz var, ama biz biliyoruz ki, şehitlik yok oluş değildir. Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyiniz, onlar diridirler ancak bilemezsiniz. Bu yolda yürüyenler zaten böyle yürüdüler. Son olarak 2 yüzbaşı bir başçavuş... Aileleri de, biz hepimiz de biliyoruz ki, onlar şehadete yürüdüler.

Bir başka ülkenin başına gelse, dünyanın ayağa kalkacağı 13 sivilin katliamında birkaç cılız ses yanında Türkiye'nin yanında kimseyi göremedik. Ey Batı neredesiniz? Neden sustunuz? Siz de böyle bir şey olunca yaygaranızdan geçilmiyordu. Sesiniz çıksa da çıkmasa da, biz görevimizi biliyoruz. Bu teröristlere bu ülkede fırsat vermeyeceğiz.

İnlerine girdik. Bundan sonra da inlerine gireceğiz, buralar onlara mezar olacak. Durmak yok yola devam, bu böyle biline.

Gara hadisesi, sınırlarımız ötesinde güvenli bölge oluşturma kararımızı pekiştirdi. Önemli mesafe aldığımız harekatlarımızı, önümüzdeki dönemde tehditlerin yoğun olduğu bölgelere doğru genişleteceğiz.

Bugün Milli Savunma Bakanım, İçişleri Bakanım bir heyet olarak önce CHP Genel Başkanı'nı ziyaret ettiler. Kendilerine bilgilendirme yaptılar. Ardından İYİ Parti'yi ziyaret edip onları da bilgilendirdiler. MHP Genel Başkanı, Cumhur İttifakımızın bir kanadı, sayın Devlet Bahçeli ise zaten biz sizi Meclis'te dinleyeceğiz, bize gelmenize gerek yok dedi. Şu anda yola devam ediyoruz.

Teröristlerin bize gelmesini beklemeyeceğiz, biz onlara gidip kafalarını inlerinde ezeceğiz. Bir daha bu saldırılarla karşılaşmamak için bu bölgelerde ne kadar gerekiyorsa o kadar kalacağız."

AYRINTILAR GELECEK...