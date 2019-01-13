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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor

31 Mart 2019 yerel seçimlerinde aday olarak gösterilecek olan Sakarya Belediye Başkan adayları belli oldu. AK Parti Sakarya ilçe belediye başkan adayları tanıtım toplantısında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- Sakarya'da bin yataklı şehir hastanesi ihale sürecinde, ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız.

- Çiftçilerimize yaklaşık 1.5 milyar lira tarımsal destek verdik.

- Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta çok önemli, daha ileriye gitmek için pek çok adımı birlikte atmalıyız

Ayrıntılar gelecek...

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