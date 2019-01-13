Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Sakarya Belediye Başkan Adayları Tanıtım Toplantısı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:

- Sakarya'da bin yataklı şehir hastanesi ihale sürecinde, ihalesini yapıp inşaatına başlayacağız.

- Çiftçilerimize yaklaşık 1.5 milyar lira tarımsal destek verdik.

- Türkiye'nin savunma sanayinde geldiği nokta çok önemli, daha ileriye gitmek için pek çok adımı birlikte atmalıyız

Ayrıntılar gelecek...