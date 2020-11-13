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Cumhurbaşkanı Erdoğan,  AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,  AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'ne konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Tekirdağ 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

 "Tükiye'nin 2023 hedeflerine ulaşma mecburiyeti hiç olmadığı kadar gerekli hale gelmiştir."

Vatan topraklarına göz dikenlerden milletimizi birbirine düşürmek isteyenlere tüm şer senaryoları devreye girdi ama oyunları bozduk.

Öyle bir dönemden geçiyoruz ki AK Parti'nin kaderi ile ülkenin kaderi adeta birbiriyle bütünleşmiştir.

Seçimden önce seçim kazanmanın yolu, bugünden milletimizle güçlü ve samimi bağlar kurmaktan geçiyor. Bu anlayıştaki bir partide milletle bağı kopuk yöneticiler asla olamaz.

Binlerce şükürler olsun ki milletimizin partimize teveccühü artarak sürüyor. Üye sayımızın 11 milyon 200 bini bulması bunun işaretidir."

Ayrıntılar gelecek....

Tayfun Altuntaş
Editör


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