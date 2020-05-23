Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatıyla görüştü

Türkiye Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti İstanbul İl Teşkilatı ile video konferans görüşmesi yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarında satır başları şu şekilde:

"Unutmayınız siyaset girmekle talip olduğumuz tek şey milletimizin hizmetkarlığıdır.

Yarından tezi yok, yeni bir gönül seferberliği başlatıyoruz. Sokağa çıkma kısıtlaması günlerinde telefonla ulaşarak, çarşambadan itibaren de bizzat sahaya inerek, milletimize gidecek kendimizi anlatacak, onun da derdini dinleyeceğiz.

27 Mayıs'ta bu yıl Yaslıada'yı, Demokrasi ve Özgülükler Adası olarak, açıyoruz. Öncelikle 27'sinde dar kapsamlı bir açılış töreni yapacağız."

Ayrıntılar gelecek...