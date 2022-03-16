Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle buluşmuştu! Görüşmenin detayları ortaya çıktı:" 2023 seçimleri bir milat oldu, çok çalışmamız lazım"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, dün partisinin genel merkezinde milletvekilleriyle bir araya geldi. Basına kapalı olarak gerçekleşen ve 3 saat 20 dakika süren toplantının sonrası AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunurken toplantıda konuşulanlar ortaya çıktı.

Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, kaleme aldığı köşe yazısında, görüştüğü AK Partili vekillerin toplantının verimli olduğunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan için," Morali çok yüksekti” dediklerini ifade etti.

"UKRAYNA KONUSUNDA NATO VE AB ÜYELERİ SADECE LAF ÜRETİYOR"

Selvi'nin köşe yazısında aktardıklarına göre Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin Rusya - Ukrayna savaşında barışın sağlanması için aktif çabalarını sürdüreceklerini ifade ederek, batılı devletlerin tutumunu eleştirdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan," Ukrayna konusunda bir şeyler söylüyorlar. NATO da AB üyeleri de sadece laf üretiyor. Ama bir şey yapmıyorlar” demiş.

"ANTALYA DİPLOMASİ FORMU, TÜRKİYE'NİN ÖNEMİNİN ORTAYA ÇIKARDI"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke arasında barışın sağlanması için çaba gösterdiğini ifade ederek," BM’de oylama yapıldı. Beş ülke Rusya, Belarus, Kuzey Kore, Eritre, Suriye ‘Hayır’ oyu kullandı. Çin ve Hindistan başta olmak üzere 35 ülke çekimser kaldı. Ama 141 ülke Rusya’nın Ukrayna saldırısını kınama yolunda oy kullandı. 141 ülke bizim olduğumuz yerde durdu. Bizim durduğumuz yer doğrudur. Antalya Diplomasi Forumu, dünyanın diplomasi merkezi olması Türkiye’nin bu konulardaki önemini bir kez daha ortaya çıkardı” diye konuştu.

ÇİFTÇİLERE DESTEK TALİMATI VERDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tarım konusuna Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'e sulu tarımda verilen desteğin artırılması ve GES'lere daha çok ağırlık verilmesi konusunda talimat verdiğini belirten Selvi, Erdoğan'ın gübre desteği konusunda, “Gübre fiyatlarında çiftçiye destek veriyoruz. Gübre firmalarını topladık. Gerekirse kâr etmeyeceksiniz dedik. Sağ olsun onlar da indirime gittiler” dediğini aktardı.

AFRİKA LİDERLERİNE SİTEM ETTİ

Afrika ülkelerine önem veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu konuda görüşmelerini sürdürerek söz konusu ülkelerin Birleşmiş Milletler'e daimi üyelik konusunda baskı yapması gerektiğini belirterek sitemini şu sözlerle dile getirdi:

“Afrika’yı ziyaret ediyorum. Ya da ülkemizde Afrikalı liderlerle görüşüyorum. Afrika’nın elmaslarını, altınlarını, madenlerini İngilizler, Fransızlar, Batılı sömürgeci ülkeler yağmalıyor. Afrikalı liderlere BM’deki daimi üyelikler için sizler de bir şeyler konuşun, sesinizi yükseltin diyorum. Ama onlar gülüyor. Bu arada İngilizler, Fransızlar, diğer Batılı ülkeler onların elmaslarını, altınlarını yağmalamaya devam ediyorlar”

2023 SEÇİMLERİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, toplantıda 2023 yılında yapılacak olan seçimlere de değinerek," Her seçim önemlidir ama 2023 seçimleri bir milat oldu. Kazanımlarımızın devam etmesi için çok çalışmamız lazım. Siz zaten çalışıyorsunuz ama sizin gayretlerinizi artırmanızı istiyorum” dedi.

"ESKİ MİLLETVEKİLLERİMİZLE TOPLANTILAR YAPACAĞIM"

AK Parti'den ayrılan vekil ve isimlere sahip çıkılması için harekete geçen Cumhurbaşkanı Erdoğan," Bizim kendi arkadaşlarımıza sahip çıkmamız lazım. Vefa toplantılarına başlayacağım. Kendi hafızamıza ağırlık vereceğim. Eski milletvekillerimizle toplantılar yapacağım. 21 Mart’ta eski milletvekillerimizle bir araya geleceğim. Eskiden kadın kollarında, gençlik kollarında, yerel yönetimlerde, teşkilatlarımızda görev yapmış arkadaşlarla toplantılar yapacağım” diye konuştu.

VEKİLLERİ, ÇANAKKALE KÖPRÜSÜ'NÜN AÇILIŞINA DAVET ETTİ

AK Partili vekilleri 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıldönümünde açılacak olan Çanakkale Köprüsü’nün açılışına davet eden Erdoğan, şunları kaydetti:

"18 Mart Cuma günü Çanakkale Köprüsü’nün açılışını yapacağız. Devasa bir köprünün açılışını yapacağız. Deniz dalgalı olunca feribotlar çalışmıyor. Bir gün bazen iki gün Asya’dan Avrupa’ya, Avrupa’dan Asya’ya geçiş mümkün olmuyor. Şimdi 6 dakikada geçilecek. 2.5 milyar avroya mal oldu. Tabii ki bu hizmetin bir bedeli oluyor. En pahalı hizmet, alınamayan hizmettir. Biz Çanakkale Köprüsü’yle, Yavuz Sultan Selim Köprüsü’yle, Asya’yla Avrupa’yı birleştirdik. Bütün dünyaya örnek olduk. Marmaray’la iki kıtayı denizin altından birbirine bağladık. Dağları deldik”