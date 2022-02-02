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Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Partili vekillerle buluştu! Ömer Çelik konuşuyor (canlı yayın)

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın AK Partili vekillerle yaptığı kahvaltılı toplantı sonrası açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde milletvekilleri ile kahvaltıda bir araya geldi. Kahvaltı sonrası AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarda bulunuyor. 

Ömer Çelik'in açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Hepimiz Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda yetkilerimizi kullanıyoruz. Vatandaşımızın Cumhur İttifakı'ndan beklentileri çözebilmek için konsantrasyonumuzu sürdürüyoruz.

Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir. Türkiye'nin terörle mücadelesi devam etmektedir. Çeşitli terör baskılarıyla yoluyla vatandaşlarımızın üzerinde kurulan hegemonya yıkılmıştır.

Hizmet siyasetinin gücü devam etmektedir. Milletvekillerimizin değerlendirmesi de budur, terörle mücadelemiz devam ediyor.

KIŞ KARTALI HAREKATI

Kış Kartalı Harekatıyla terör hedefleri yok edildi. Eren Operasyonları da devam ediyor. Terörle mücadele en güçlü şekilde sürecektir.

Bu harekat kesinlikle kardeş halkların topraklarına müdahale değildir. Hukuk temelinde gerçekleşmektedir. Türkiye Cumhuriyeti'nin terörle mücadelesi dünyanın en haklı mücadelesidir.

Yarın Cumhurbaşkanımızın çok önemli bir ziyareti olacak, Ukrayna'yı ziyaret edecek. Türkiye-Ukrayna ilişkilerinin 30. yılı nedeniyle düzenlenecek bu ziyaret.

Detaylar gelecek...

 

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Bölge Gündem Editör Ekibi
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