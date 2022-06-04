Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuştu! "Seçim tarihi belli, sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuştu. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, AK Parti'nin hizmetler, ekonomi, siyaset, dünyadaki gelişmeler ve gündeme ilişkin konulara değindi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Toplantımızın partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı, hatırlatmalıyız. Şu anda ekranları başında bizi izleyen aziz milletime bunları hatırlatmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. İktidara gelirken milletimize, ülkemizi dört temel unsur üzerinde yükselteceğiz dedik. Bunlar eğitim, sağlık, adalet, emniyet temelleri. Bunun için de her zaman eserlerimizi anlatmaya bu sırayla başlıyoruz.

HASTANE RANDEVULARI

Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 165 bine yükselttik. Devlet hastanelerindeki sağlık kontrolleri ve randevular ile ilgili kimi şikayetler gelmeye başladı. Bunları salgının bitmesi ile gündemimize aldık, adımlarımızı süratle atacağız.

Hakim ve savcı sayısını 22 bin 709'a yükselttik. Davaların sonuçlanma süresini hızlandırdık.

"GÜVENLİ BÖLGELERE 500 BİN KİŞİYİ YERLEŞTİRDİK"

Güçlü bir orduya sahip olmak bir tercih değil, mecburiyettir. Ordumuzu içten içe çürütmek, zafiyete düşürmek, tarihi ve kadim değerleri ile bağını koparmak için her yola başvurdular. Her dönem farklı araçlar ve kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesi ile bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Milletimiz ile birlikte hamdolsun bu oyunu bozduk. TSK'yı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 bin kişiyi yerleştirdik. Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

Havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Şimdi nereye giderseniz, havalimanından evinize yarım saatte gitme imkanınız var.

Toplam 446 millet bahçesi projemizden 128'ini tamamladık. TOKİ eli ile toplam 1 milyon 100 bin konut yaptık. 3 milyon kentsel dönüşümü tamamladık. İnşallah yakında yeni müjdelerle milletimizin huzurunda olacağız.

"BU MİLLETİN SON FERDİ YERE DÜŞMEDEN SİNSİ SENARYOLARINIZI HAYATA GEÇİREMEYECEKSİNİZ"

Ülkemizde ne siyasette ne ekonomide diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. FETÖ'nün üzerine tavizsiz gidiş, CHP ve şürekasına karşı verdiğimiz tavizsiz mücadele milletimize olan sorumluluğumuzdur. Yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyoruz, asıl mücadeleyi bu aparatları elinde tutanlara karşı veriyoruz.

Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, bu milletin son ferdi yere düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.

SINIR ÖTESİ HAREKAT MESAJI

Türk Milleti için güçlü bir orduya sahip olmak tarih boyunca olageldiği gibi bugün de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu harekatlarla darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

"GEZİ, KUR, FAİZ, ENFLASYON ŞER ÜÇGENİ OLMASAYDI BUGÜN 1.5 TRİLYON DOLARI BULAN MİLLİ GELİRLE FARKLI YERLERDE OLACAKTIK"

Milli gelirimizi 235 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1.5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır. Buna rağmen ülkemize diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye'nin ödediği bedellerde payı olan herkesin yakasına yapışmak boynumuzun borcudur. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz.

Biz büyük ve güçlü Türkiye diyerek hedeflerimize kenetlendikçe nefret ve kinle üzerimize saldıranlara diyoruz ki son ferdi de nefesini tüketmeden bu milleti esir alamayacaksınız. Türkiye'nin ekonomide geldiği yeri de yaşadığı kayıpları da bu perspektiften değerlendirmek gerekiyor. Eğer biz kağıt üzerindeki hesaplara kalsaydık ne vesayetle ne terörle mücadelemizi zaferle neticelendirebilirdik, ne darbecileri bozguna uğratabilirdik. Biz, milletimize güvendiğimiz, ülkemize inandığımız, inancımızdan şüphe duymadığımız için 20 yıldır ayaktayız. Elbette tedbiri elden bırakmadan, biz kimin ne dediğine bakmadan kendi işimizi yapacağız.

"YERLİ OTOMOBİLİMİZİ İNŞALLAH YAKINDA YOLLARDA GÖRECEĞİZ"

2023'te bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilme sürecini başlattık. Yerli otomobilimizi inşallah yakında yollarda göreceğiz.

Enerjide kurulu enerji gücümüzü 100 milyar megavat seviyesine çıkardık. Karadeniz'de 580 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik.

Yılbaşından itibaren TUSAŞ uçak üretim tesisini hizmete açtık. Konya-Karaman tren hattını hizmete sunduk. Test, eğitim ve istihbarat gemimizin hizmete giriş törenine katıldık. Giresun Dereli'de afet konutlarını teslim ettik. Boğazlara taktığımız dördüncü gerdanlık olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk. Bu arada Tokat Havalimanı'nın açılışına katıldık. Malatya bağlantı yollarının açılışına canlı bağlantı ile katıldık. İdlib'de ve diğer bölgelerde yapımına başlanan briket evlerin 57 bininin açılışına bağlantı ile katıldık. Deniz üzerine inşa ettiğimiz, malum dünyada 5 tane var, 2'si bizde. Birisi Ordu-Giresun Havalimanı... Rize Artvin Havalimanı'nı da İlham Aliyev ve Devlet Bahçeli ile birlikte açtık. Artık bizimle bir Akıncı mesafesinde olan Azerbaycan'da TEKNOFEST'e katıldık, gençlerimizin heyecanına şahit olduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesi ile 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutladık, ilk fidan dikimini gerçekleştirdik. Burada fetih şenliğini 560 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdik. Daha pek çok şehirdeki programlara katıldık.

Önemli olan bunların unutulmamasını, hep hatırlanmasını sağlamaktır.

KILIÇDAROĞLUNA:" SORDUĞUMUZ 10 SORUYA GÜYA CEVAP VERMİŞ VE GÜYA BİZE DE 10 SORU SORMUŞ"

Türk siyasi tarihinin katlanması en ağır cilvesi bizim dönemimize denk geldi. Bunun adı Kılıçdaroğlu'dur. Gülüp geçsek gülüp geçilecek hali yok. Ciddiye alsak ciddiye alınacak hali yok. İftiranın, yalanın, zırvanın dozunu sürekli artırıyor. Ara ara biz de bunun paçasından tutup aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. Sorduğumuz 10 soruya güya cevap vermiş ve güya bize de 10 soru sormuş. Verdiği yanıtlardan bu şahsın kifayetsizliği buram buram tütmektedir.

Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir.

"SEÇİM TARİHİ BELLİ, SİZ ADAYINIZI BELİRLEYİN"

Aday olup olmayacağı sorusuna, seçimin tarihi belli olmasına rağmen çarpıtarak yüreksizliğini, çapsızlığını ortaya koydu. Seçim tarihi belli, siz adayınızı belirleyin. Sen sıkıyorsa aday mısın, değil misin onu açıkla.

"BİZE ATTIĞI İFTİRALARIN HESABINI HUKUK ÖNÜNDE SORACAĞIZ"

Bize attığı iftiraların hesabını hukuk önünde soruyoruz, soracağız. Şu ana kadar Kılıçdaroğlu'ndan 250 milyon kazandık. Bunu 2 vakfa veriyoruz. İnşallah bir hayrı dokunmuş olur.

"SADAT'IN KURUCUSU İLE GÖRÜŞMEDİM"

Ben SADAT'ın kurucusu ile evinde hiç görüşmedim. Bay Kemal sen bir yalancısın. Bu şark kurnazlığı değilse, ahmaklığın dik alasıdır.

"ALTILI MASANIN ALTINDA BİRİLERİ VARSA ORTAYA ÇIKSIN"

Adayı 6'lı masanın belirleyeceğini söylüyor. 6'lı masada artık bu işi bu kadar uzatmasın. 6'lı masanın altında birileri varsa onlar da ortaya çıksın. Herhalde artık bu yılın içinde açıklarlar...

"GEZİ OLAYLARI EKONOMİK BAĞIMSIZLIĞI HEDEF ALAN MANDACI BİR EYLEMDİR"

Gezi olayları azgın azınlığın sessiz çoğunluğu sindirme teşebbüsüdür. Ekonomik bağımsızlığı hedef alan mandacı bir eylemdir.

Bay Kemal 'Zulüm 1453'te başladı' ifadesinin arkasında sen varsın.

TÜRKİYE İŞÇİ PARTİSİ VEKİLLERİNİ PANKART PROVOKASYONU

Geçen gün 3 milletvekili köprüye pankart asmaya çalıştı. Polisimize vurmaya kalkanlar olmuştur. Bunlar malum partinin uzantılarıdır. Bu milletin polisine el kaldırandan vekil olmaz. Bunların parlamentoda yeri de olmaz. Bunların parlamentodan bir an önce silinip atılması da gerekir. Bunun adı demokrasi olmaz. Sen orada polise vuracak, yere indireceksin. Neymiş, pankart asacaksın, astırmamaya çalışan, görevini yapan polise vuran, bundan milletvekili olmaz.

"SAPIK İDEOLOJİLERDEN, SAPKIN İLİŞKİLERİ SAVUNANLARDAN ALACAK DERSİMİZ DE YOKTUR"

Gezi vandalizminin ülkemize zararı 1.5 milyar dolardan fazla. Milletimiz Gezi olaylarına hangi pencereden bakıyorsa biz de aynı pencereden bakıyoruz. Bay Kemal ve şürekası ne derse desin, vandala vandal, haine hain, çapulcuya çapulcu demekten geri durmayacağız. Karakter fukaralarından alacak ahlak dersimiz yoktur. Şehidin bacısına küfür edenlerden alacak saygı dersimiz de yoktur. Sapık ideolojilerden, sapkın ilişkileri savunanlardan alacak dersimiz de yoktur. Hırsızlık, arsızlık, tecavüz olaylarının üstünü örtenler bize, erdemden, ahlaktan bahsedemez. Buradan tüm kardeşlerime sesleniyorum, kendi ahlaksızlık ve hırsızlıklarını perdelemek için partimize höykürenlerin hadlerini bildirmek sorumluluğumuzdur.

"SEÇİMDEN SONRA NE YAPACAKLARINI ANLATAMAYANLARA MİLLETİMİZ TEVESSÜL ETMEZ"

Daha milletin karşısına hep birlikte çıkamayan, birbirlerine güvenemeyen, seçimden sonra ne yapacaklarını anlatamayanlara milletimiz tevessül etmez. Meydanı inleten cazgırın sesidir ama er meydanından omuzlarda ayrılan baş pehlivandır. 20 yıldır siyaset arenasının baş pehlivanı biziz. 2023'te de baş pehlivan olarak oradan biz ayrılacağız.

İSVEÇ VE FİNLANDİYA'NIN NATO'YA ÜYELİK BAŞVRUSU

Eskiden dünyada işler yolunda giderken biz krizleri kendi kendimize çıkarır bedel öderdik. Şimdi dünyada kriz çıkarken biz bunu en az hasarla atlatıp, fırsatlardan yararlanmaya çalışıyoruz. Koronavirüs salgınında, Ukrayna-Rusya savaşında dünya krizi yaşıyor. NATO içindeki önemimizi herkese hatırlattık. NATO içinde, İsveç ve Finlandiya konusunda çok açık ve net konuşuyorum. NATO Genel Sekreteri ile de dün bunları konuştum. NATO bir terör güvenliği sağlayacak teşkilat değildir. Şu anda İsveç de, Finlandiya da terör örgütleri cirit atarken, İsveç, Finlandiya, Almanya, Fransa, Hollanda polisinin güvencesi altında bunu yaparken, Yunanistan'da terör örgütleri cirit atarken kimse bizden aynı yanlışa düşmemizi beklemesin.

"HERKESİN GELİRİNİ ARTIRACAK DÜZENLEMELER HAZIRLIYORUZ"

Değerli kardeşlerim, petrol fiyatlarının 2-3 kat arttığı bir dönemde, dünyada neyin nereye geldiğini takip ediyorsunuz. Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz.