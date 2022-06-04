Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Kızılcahamam kampında konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, Ankara'nın Kızılcahamam ilçesinde düzenlenen partisinin 30. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda konuşuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Toplantımızın partimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlara vesile olmasını niyaz ediyorum. Milletimize verdiğimiz hizmetleri her fırsatta hatırlamalı, hatırlatmalıyız. Şu anda ekranları başında bizi izleyen aziz milletime bunları hatırlatmanın faydalı olacağı kanaatindeyim. İktidara gelirken milletimize, ülkemizi dört temel unsur üzerinde yükselteceğiz dedik. Bunlar eğitim, sağlık, adalet, emniyet temelleri. Bunun için de her zaman eserlerimizi anlatmaya bu sırayla başlıyoruz.

HASTANE RANDEVULARI

Hastane yatak sayımızı 164 binden 258 bine, nitelikli yatak sayımızı 19 binden 165 bine yükselttik. Devlet hastanelerindeki sağlık kontrolleri ve randevular ile ilgili kimi şikayetler gelmeye başladı. Bunları salgının bitmesi ile gündemimize aldık, adımlarımızı süratle atacağız.

Hakim ve savcı sayısını 22 bin 709'a yükselttik. Davaların sonuçlanma süresini hızlandırdık.

"GÜVENLİ BÖLGELERE 500 BİN KİŞİYİ YERLEŞTİRDİK"

Güçlü bir orduya sahip olmak bir tercih değil, mecburiyettir. Ordumuzu içten içe çürütmek, zafiyete düşürmek, tarihi ve kadim değerleri ile bağını koparmak için her yola başvurdular. Her dönem farklı araçlar ve kişiler kullandılar. En son FETÖ ihanet çetesi ile bu emellerine ulaşmaya çalıştılar. Milletimiz ile birlikte hamdolsun bu oyunu bozduk. TSK'yı dünyanın en modern orduları arasına katacak adımları attık. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu darmadağın ettik. Harekatlarla oluşturduğumuz güvenli bölgelere 500 bin kişiyi yerleştirdik. Güvenlik hattındaki eksikleri yeni harekatlarla tamamlayacağız. Bu çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

Havalimanı sayısını 57'ye çıkardık. Şimdi nereye giderseniz, havalimanından evinize yarım saatte gitme imkanınız var.

Toplam 446 millet bahçesi projemizden 128'ini tamamladık. TOKİ eli ile toplam 1 milyon 100 bin konut yaptık. 3 milyon kentsel dönüşümü tamamladık. İnşallah yakında yeni müjdelerle milletimizin huzurunda olacağız.

"BU MİLLETİN SON FERDİ YERE DÜŞMEDEN SİNSİ SENARYOLARINIZI HAYATA GEÇİREMEYECEKSİNİZ"

Ülkemizde ne siyasette ne ekonomide diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. FETÖ'nün üzerine tavizsiz gidiş, CHP ve şürekasına karşı verdiğimiz tavizsiz mücadele milletimize olan sorumluluğumuzdur. Yürütülen kampanyaların birer proje olduğunu biliyoruz, asıl mücadeleyi bu aparatları elinde tutanlara karşı veriyoruz.

Biz başaramayacaksınız dedikçe yeni yöntemlerle üzerimize gelenlere diyoruz ki, bu milletin son ferdi yere düşmeden sinsi senaryolarınızı hayata geçiremeyeceksiniz.

SINIR ÖTESİ HAREKAT MESAJI

Türk Milleti için güçlü bir orduya sahip olmak tarih boyunca olageldiği gibi bugün de bir tercih değil, bir mecburiyettir. Güney sınırımızda oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu harekatlarla darmadağın ettik. Güvenlik hattının eksiklerini yeni harekatlarla tamamlayacak hem de tüm kuvvetlerimizi her türlü göreve hazır hale getirecek çalışmaları titizlikle yürütüyoruz.

"GEZİ, KUR, FAİZ, ENFLASYON ŞER ÜÇGENİ OLMASAYDI BUGÜN 1.5 TRİLYON DOLARI BULAN MİLLİ GELİRLE FARKLI YERLERDE OLACAKTIK"

Milli gelirimizi 235 milyar dolardan aldık, 1 trilyon dolar sınırına kadar getirdik. Şayet Gezi olayları ile başlayan ve devam eden ihanetlerin ülkemize kur, faiz, enflasyon şer üçgeni üzerinden ödettiği ağır bedeller olmasaydı bugün 1.5 trilyon doları bulan milli gelirle farklı yerlerde olacaktık. Sahnede hangi oyun sergilenirse sergilensin gerisinde bir ekonomik sabotaj mutlaka vardır. Buna rağmen ülkemize diz çöktürülmesine izin vermedik, vermeyeceğiz. Türkiye'nin ödediği bedellerde payı olan herkesin yakasına yapışmak boynumuzun borcudur. Karşımıza çıkarılan aktörlerin birer aparat olduğunu biliyor, asıl mücadeleyi projelerin gerçek sahiplerine karşı veriyoruz.

Biz büyük ve güçlü Türkiye diyerek hedeflerimize kenetlendikçe nefret ve kinle üzerimize saldıranlara diyoruz ki son ferdi de nefesini tüketmeden bu milleti esir alamayacaksınız. Türkiye'nin ekonomide geldiği yeri de yaşadığı kayıpları da bu perspektiften değerlendirmek gerekiyor. Eğer biz kağıt üzerindeki hesaplara kalsaydık ne vesayetle ne terörle mücadelemizi zaferle neticelendirebilirdik, ne darbecileri bozguna uğratabilirdik. Biz, milletimize güvendiğimiz, ülkemize inandığımız, inancımızdan şüphe duymadığımız için 20 yıldır ayaktayız. Elbette tedbiri elden bırakmadan, biz kimin ne dediğine bakmadan kendi işimizi yapacağız.

"YERLİ OTOMOBİLİMİZİ İNŞALLAH YAKINDA YOLLARDA GÖRECEĞİZ"

2023'te bir Türk vatandaşının Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilme sürecini başlattık. Yerli otomobilimizi inşallah yakında yollarda göreceğiz.

Enerjide kurulu enerji gücümüzü 100 milyar megavat seviyesine çıkardık. Karadeniz'de 580 milyar metreküp doğal gaz rezervi keşfettik.

Yılbaşından itibaren TUSAŞ uçak üretim tesisini hizmete açtık. Konya-Karaman tren hattını hizmete sunduk. Test, eğitim ve istihbarat gemimizin hizmete giriş törenine katıldık. Giresun Dereli'de afet konutlarını teslim ettik. Boğazlara taktığımız dördüncü gerdanlık olan 1915 Çanakkale Köprüsü'nü hizmete sunduk. Bu arada Tokat Havalimanı'nın açılışına katıldık. Malatya bağlantı yollarının açılışına canlı bağlantı ile katıldık. İdlib'de ve diğer bölgelerde yapımına başlanan briket evlerin 57 bininin açılışına bağlantı ile katıldık. Deniz üzerine inşa ettiğimiz, malum dünyada 5 tane var, 2'si bizde. Birisi Ordu-Giresun Havalimanı... Rize Artvin Havalimanı'nı da İlham Aliyev ve Devlet Bahçeli ile birlikte açtık. Artık bizimle bir Akıncı mesafesinde olan Azerbaycan'da TEKNOFEST'e katıldık, gençlerimizin heyecanına şahit olduk. Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi müjdesi ile 29 Mayıs İstanbul'un fethini kutladık, ilk fidan dikimini gerçekleştirdik. Burada fetih şenliğini 560 bin kişinin katılımı ile gerçekleştirdik. Daha pek çok şehirdeki programlara katıldık.

Önemli olan bunların unutulmamasını, hep hatırlanmasını sağlamaktır.

KILIÇDAROĞLUNA:" SORDUĞUMUZ 10 SORUYA GÜYA CEVAP VERMİŞ VE GÜYA BİZE DE 10 SORU SORMUŞ"

Türk siyasi tarihinin katlanması en ağır cilvesi bizim dönemimize denk geldi. Bunun adı Kılıçdaroğlu'dur. Gülüp geçsek gülüp geçilecek hali yok. Ciddiye alsak ciddiye alınacak hali yok. İftiranın, yalanın, zırvanın dozunu sürekli artırıyor. Ara ara biz de bunun paçasından tutup aşağı çekmek zorunda kalıyoruz. Sorduğumuz 10 soruya güya cevap vermiş ve güya bize de 10 soru sormuş. Verdiği yanıtlardan bu şahsın kifayetsizliği buram buram tütmektedir.

Doğu Akdeniz ile ilgili soruma verdiği yanıtla, ülkesinin değil, milletinin değil, Rumların ve onları üzerimize salanların yanında olduğunu verdiği cevapla göstermiştir.