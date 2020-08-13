Cumhurbaşkanı Erdoğan :"Oruç reise saldırırsanız bedelini ağır ödersiniz"

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'da 75. Yıl Cumhuriyet Anfi Tiyatro ve Kültür Merkezi'nde AK Parti 19. Kuruluş Yıl Dönümü programında açıklamalarda bulundu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "AK Parti, milletimizin özlemlerinden ve taleplerinden doğmuştur. AK Parti, sadece milletimize yaslanan bir partidir." şekinde konuştu.

Erdoğan, "AK Parti'nin hamurunu milletimiz yoğurmuştur, kumaşını millet dokumuştur. Bütün başarılarımızın bereketi ülkemize ve milletimize aittir." ifadelerini kullandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan Doğu Akdeniz'deki gelişmelere ilişkin, "Oruç Reis'imize sakın saldırmayın, saldıracak olursanız bunun bedelini ağır ödersiniz dedik ve bugün ilk cevabı aldılar." bilgisini kaydetti.

"14 AĞUSTOS 2001 ÜLKEMİZİN GELECEĞİNİ DEĞİŞTİRMİŞTİR"

Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarına şu şekilde devam etti: "Türkiye'nin 14 Ağustos 2001'den bugüne kadar neler yaşadığını asla unutmamalıyız. Özellikle 3 Kasım 2002 seçimlerinin ardından AK Parti'yi, hükümet eden ama iktidar olamamış bir parti haline dönüştürmek için oynanan oyunları hep aklımızda tutmalıyız.14 Ağustos 2001 ülkemizin ve dünyamızın geleceğini değiştirmiştir. Birlikte yürüdüğümüz kardeşlerimizden ebediyete gitmişlere Allah'tan rahmet diliyorum. Bu parti Allah'ın rızasını insanlığın sevgisini hedefleyerek kuruldu ve aynı anlayışla geldi. Hep söylediğimiz gibi bu partinin kurucusu milletimizin ta kendisidir."

ELEKTRİKLİ ARAÇLAR GÜNDEMİNDEYDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "İnşallah 2022 yılı sonunda aracımız banttan inecek ve ülkemiz elektrikli araçlar konusunda dünyada lider ülkelerden biri haline gelecektir." dedi.

Erdoğan sözlerine şöyle devam etti: "Ana muhalefet 'IMF'den borç alın.' diyor. O sizin işiniz, bizim böyle bir işimiz, derdimiz yok. Bugün itibarıyla organize sanayi bölgesine sahip olmayan hiçbir ilimiz kalmadı." diyen Erdoğan, "2013'ten günümüze kadar olan dönemi 'mücadele' dönemi olarak adlandırıyorum. Bu dönemdeki her saldırının ülkemize ağır bedelleri oldu." şeklinde konuştu.

"EKONOMİDE YENİ BİR DÖNEME GİRECEĞİZ"

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "(Kovid-19) Salgının ve etkilerinin geçmesiyle ekonomide yeni bir döneme gireceğiz. Bu dönemin şahlanma dönemi olacağına inanıyorum." dedi.

Erdoğan, "Türkiye tarımda Allah'ın izniyle patlama üzerine patlama yapacak ve dünyanın sayılı tarım ülkelerinden biri haline gelecek.Toplumun 'değişim' taleplerine cevap vermeyi, bütün vatandaşlarımızın hukukunu kararlılıkla savunmayı ilke edindik." şeklinde konuştu.

"Asla kindar değiliz, kimseye husumet beslemiyoruz ama 2002 Kasım'dan itibaren milli iradeye yapılan hiçbir saldırıyı da unutmayacağız."

"Kadına yönelik şiddetle mücadele çalışmalarımızı çok yönlü, bütüncül yaklaşımla, 'sıfır tolerans' ilkesiyle sürdürüyoruz." ifadelerini kullanan Erdoğan şunları söyledi:

"Ailenin temeline dinamit koyan hiçbir anlayış, hiçbir düzenleme, hiçbir ideoloji insani olmadığı gibi meşru da değildir."

Erdoğan, "Kadınlarımıza sahip çıkmada geri duracak olursak, hiçbir zaman bu dünyada da ebedi alemde de hesabını veremeyiz." ifade etti.

"Kadınlarımız lehine yaptığımız bunca düzenleme varken, tartışmayı değerlerimize düşmanlık aracı haline dönüştürmeye çalışan bir avuç sapkına meydanı bırakmayacağız." ifadelerini kullanan Erdoğan açıklamalarını şu şekilde sürdürdü: "AK Parti'nin kadınları için 'AKP'nin papatyaları' gibi yakıştırmalarla 'yeşil sermaye' gibi yaklaşımlarla ağzıma almaktan edep ediyorum, küfri bir ifadeyi kullanmak suretiyle bu tür yakıştırmaların içine giren köşe yazarlarını, tüm kadın kollarım ve kadınlar adına kınıyorum."