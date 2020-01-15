Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıllı Şehirler Kongresinde konuşuyor (CANLI)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Akıllı Şehirler ve Belediyeler Kongre ve Sergisi" programında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:
Dün şehir yönetimleri ile en temel ihtiyaçları karşılayamaz durumdaydı. Bugün akıllı belediyeciliği konuşuyoruz.
Her yeni dönem beraberinde yeni talepleri, yeni ihtiyaçları getiriyor.
Ayrıntılar gelecek...
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