Cumhurbaşkanı Erdoğan Alaaddin Şahin'i son yolculuğuna uğurladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta'nın babası Alaaddin Şahin'in cenazesine katıldı. Erdoğan namaz sonrası tabutu da taşıdı.
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15 Şubat 2020 Cumartesi 16:17
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