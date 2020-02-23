Cumhurbaşkanı Erdoğan, Alev Alatlı'yı ziyaret etti
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı'yı ziyaret etti. Erdoğan, gün içinde eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın İstanbul'daki cenaze törenine katılmıştı.
İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Kurulu Üyesi Alev Alatlı'yı ziyaret etti.
Erdoğan, gün içinde eski Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç'ın babası Sinan Kılıç'ın İstanbul'daki cenaze törenine katılmıştı.
Kaynak: AA
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