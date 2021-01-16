Cumhurbaşkanı Erdoğan, Aliyev ile telefonda görüşerek Dağlık Karabağ zaferinin önemini değerlendirdi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycanlı mevkidaşı İlham Aliyev ile gerçekleştirdiği telefon görüşmesinde Dağlık Karabağ zaferinin bölge açısından önemini değerlendirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile telefonda görüştü.
Erdoğan-Aliyev görüşmesinde, Türkiye-Azerbaycan ilişkileri ve bölgesel gelişmeler ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ zaferinin bölge barışı ve istikrarı adına yeni imkanlar getirdiğini belirtti.
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