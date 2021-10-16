Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel basın toplantısında konuşuyor (canlı yayın)
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Almanya Başbakanı Angela Merkel, gerçekleştirilen görüşmenin ardından ortak basın toplantısında açıklamalarda bulunuyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:
"Sayın Merkel'le yürüttüğümüz başarılı çalışmaların yeni hükümet döneminde de aynı şekilde devam etmesini temenni ediyorum.
Sayın Merkel ile bugünkü görüşmelerimizde ikili ilişkilerimiz başta olmak üzere gündemimizdeki meseleleri ayrıntılı şekilde ele aldık.
Almanya'daki Türk toplumu ilişkilerimizin en önemli sosyal yönünü oluşturuyor, ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.
Doğu Akdeniz, Afganistan, Libya ve Suriye konuların fikir birliğinde bulunduk. Almanya'daki Türk toplumu ortak zenginliğimizi teşkil ediyor.
Türkiye olarak tam üyelik yolunda önümüzde çıkan engellemelere rağmen Merkel'in katkılarını takdirle hatırlayacağız."
Detaylar gelecek...