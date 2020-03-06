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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, gerçekleştirdiği görüşmesinde Almanya Başbakanı Merkel'e, İdlib konusunda varılan anlaşmayla masum sivillerin korunmasını ve Türk askerinin güvenliğini temin ettiklerini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'ın Avrupa Birliği kurucu anlaşmasını ve Cenevre Sözleşmesi'ni dikkate almayacağı açıklamasının uluslararası hukukun ihlali olduğunu belirtti.




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