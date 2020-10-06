Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,

Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, AB Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti.