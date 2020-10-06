Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Merkel ile görüştü
İletişim Başkanlığı yetkilileri tarafından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Almaya Başbakanı Angela Merkel ile video konferans görüşmesi gerçekleştirdiği belirtildi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Almanya Başbakanı Angela Merkel ile bir video konferans görüşmesi gerçekleştirdi. İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre,
Türkiye-Almanya ve Türkiye-AB ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Doğu Akdeniz ve Libya'daki gelişmeler ile Azerbaycan-Ermenistan meselesi başta olmak üzere bölgesel konular değerlendirildi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede, AB Liderler Zirvesi bildirisinin, ilişkilerdeki sorunları aşmayı sağlayacak, diyalog ve iş birliğine zemin hazırlayacak unsurlardan yoksun olduğunu belirtti.