Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz’u kabul etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yeni Delhi'de Almanya Başbakanı Olaf Scholz'u kabul etti. Erdoğan, kısa süre önce geçirdiği kaza nedeniyle "korsan bandı" olarak bilinen siyah göz bandı takan Scholz'e geçmiş olsun dileklerini iletti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'deki Bharat Mandapam Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen G20 Liderler Zirvesi'nin ardından ikili görüşmelerini sürdürüyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Olaf Scholz ile bir araya geldi. Türkiye-Almanya ikili ilişkilerinin ele alındığı görüşmede, Türkiye-Avrupa Birliği (AB) diyalog mekanizmasının yeniden işletilmesi, Rusya-Ukrayna savaşı ile bölgesel ve küresel meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. Geçtiğimiz cumartesi günü koşu yaptığı sırada düşerek yaralanan Scholz görüşmeye, yüzünde darbeye bağlı ezilme meydana gelmesi sonucu taktığı "korsan bandı" olarak bilinen siyah göz bandı ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Almanya Başbakanı Scholz'e geçirdiği kaza nedeniyle geçmiş olsun dileklerini iletti. Erdoğan ayrıca Türkiye-Almanya arasında 2022 yılında ulaşılan 45 milyar dolarlık ticaret hacmini artırmak için enerji arzı, yenilenebilir enerji, inovasyon ve teknoloji transferleri gibi alanlarda iş birliğini güçlendirmek gerektiğini ifade etti.

Görüşmede Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, MİT Başkanı İbrahim Kalın ve Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç da hazır bulundu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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