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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Erdoğan Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a tepki gösterdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Türkiye'ye silah satmayacağız" diyen Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas'a yönelik sert sözleri Alman basınının zoruna gitti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönerken uçakta yaptığı açıklamaları değerlendiren Alman Bild gazetesi, Erdoğan'ın Alman bakan için "acemi" dediğine dikkat çekti. Alman gazete, Erdoğan'ın, "Türkiye'ye silah satmayacağız" diyen Maas ile dalga geçtiğini yazdı.

17 Ekim 2019 Perşembe 09:56

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