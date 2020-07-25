Cumhurbaşkanı Erdoğan: Hedefleri Ayasofya değil bizim buradaki varlığımız

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyiğ Erdoğan, Amasya Çevre Yolu Açılış Töreni’ne Canlı Bağlantı ile katıldı. Yapılan bu projeyle seyahat süresi 30 dakikadan 7 dakikaya indirildiği bildirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

"Uzunluğu 11,3 kilometre olan Amasya Çevre Yolu aynı zamanda şehirler arası geçiş mesafesini 2 kilometre kısaltıyor.

Karada, denizde, havada, her yerde milletimizin ve ülkemizin, dostlarımızın hakkını, hukukunu, çıkarlarını savunduk.

Maruz kaldığı her saldırının ardından Türkiye'nin tökezlemesini, diz çökmesini bekleyenleri bir kez daha hayal kırıklığına uğrattık.

Güçlü ve büyük Türkiye vizyonumuz, yavaş yavaş ete kemiğe bürünmeye, fiili neticelere dönüşmeye başladı.

Bizim kimsenin toprağında, doğal kaynağında gözümüz yoktur ancak kendi çıkarımıza da kimsenin el uzatmasına izin vermeyiz.

Yaptığımız yollar ve köprülerle her noktaya ulaşan yük ve yolcu trenlerimizle ülkemizi ve dünyayı saran havayolu ağlarımızla limanlarımızla uydularımızla ve diğer tüm altyapı projelerimizle adım adım hedeflerimize yürüyoruz."

AYRINTILAR GELECEK...