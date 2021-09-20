Cumhurbaşkanı Erdoğan, Amerika'da "İslam düşmanlığı"na ilişkin konuşma gerçekleştirdi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, New York’ta Türk-Amerikan Ulusal Yönlendirme Komitesi (TASC) tarafından düzenlenen “Daha Adil Bir Dünya Mümkün” başlıklı konferansta İslam düşmanlığına vurgu yaptı. Erdoğan konuşmasında, “İnsanlık olarak Kovid-19 virüsünün yanı sıra ondan daha tahrikkar, daha ölümcül ve daha sinsi bir başka virüsle mücadele ediyoruz. Bu virüsün adı ‘İslam Düşmanlığı’ virüsüdür” ifadelerini kullandı.

"ÜSTÜNLÜK SADECE TAKVAYLADIR"

Amerika Birleşik Devletlerinde Müslüman toplumun temsilcileriyle görüşen Erdoğan, konferans esnasında yaptığı konuşmada, İslam düşmanlığına ilişkin Peygamber efendimizin (s.a.v) veda hutbesinde yer alan cümlelerine değinerek, “Biz sizleri çok özlemiştik. Görüyoruz ki Amerika’daki kardeşlerimizde bizleri özlemişler. Şair kalpten kalbe bir yol vardır görülmez diyor. Bizim de gönüllerimiz arasında gözle görülmeyen yollar var. Binlerce kilometre uzakta olsak da kalplerimiz bir ve beraber çarpıyor. Çünkü bizler birbirini sadece Allah için seven, birbirine sadece Allah için muhabbet besleyen insanlarız. Bizler aynı dine, aynı peygambere inanan, aynı mukaddes kitaba ittiba eden, aynı kıbleye yönelen bir ümmetin mensuplarıyız. Ten renklerimiz, kökenlerimiz, dillerimiz, ülkelerimiz farklı olsa da her gün beş vakit göğe yükselen Ezan-ı Muhammediye’lerimiz birdir. Allah’ın resulünün Veda Hutbesi’ndeki şu sözleri, tam 14 asırdır ebedi ve ezeli kardeşliğimizin nişanesidir. Rabbiniz birdir, babanız birdir, dininiz ve peygamberiniz de birdir. En şerefliniz takvaca en ileri olanınızdır. Arabın Arap olmayana bir üstünlüğü yoktur. Siyah derili olanın beyaz derili üzerinde bir üstünlüğü yoktur. Üstünlük sadece takvayladır. Bu salonda işte hep bu hakikatlere bir kez daha şahit oluyoruz.” ifadelerini kullandı.