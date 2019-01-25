Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Arslan’a tebrik
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi
Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı tebrik etti.
Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'a bir telgraf göndererek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.
Kaynak: İHA
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