Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Arslan’a tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Anayasa Mahkemesi

Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'ı tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Anayasa Mahkemesi Başkanlığına yeniden seçilen Prof. Dr. Zühtü Arslan'a bir telgraf göndererek tebrik etti ve başarılarının devamını diledi.

Kaynak: İHA