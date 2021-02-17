Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara 7. Olağan İl Kongresi'nde konuşuyor (CANLI)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi'ne katılarak gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulunuyor.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından önemli satır başları...

"Sevgili Ankaralı kardeşlerim, canlı bağlantı ile birlikte olduğumuz Ordulu ve Şanlıufalı kardeşlerim, sevgili hanfendiler ve beyefendiler sizleri en kalbi duygularımla hasretle muhabbetle selamlıyorum.

Tüm dava arkadaşlarımıza Ankara'dan selamlarımı gönderiyorum. Bugün Ankara, Şanlıurfa ve Ordu kongrelerimizi gerçekleştiriyoruz. Kuruluşundan itibaren partimizde görev almış kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Aramızdan ayrılan kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum.

İnşallah 24 Şubat'ta İstanbul İl Kongresi ile bu işi nihayete erdireceğiz. Mart sonunda 7. olağan büyük kongremize odaklanacağız. Koronavirüs nedeniyle kongrelerimizi istediğimiz şekilde yapamasak da, coşku ve heyecanımızda hiçbir eksiklik yaşanmıyor. İnsanımızın sağlığını riske atmadan, tedbirlere uyarak, kongrelerimizi birer demokrasi şölenine çeviriyoruz. Bir taraftan kardeşliğimizi güçlendirirken, bir yandan da kadrolarımızı yenilemeye çalışıyoruz. Bir kez daha gördüm ki, AK Parti Türkiye'nin en dinamik, en kuşatıcı, temsil kabiliyeti en yüksek siyasi partisidir.

AK Parti ülkemizin birliğini, kardeşliğini en fazla muhafaza eden siyasi partidir.

Kendi yaptıkları her kurultayı birer gladyatör arenasına dönüştürenlerin AK Parti kongresine çamur atmasını tebessümle karşılıyorum. FETÖ taktikleri ile kırptıkları görüntüler ile bizim coşkumuzu örselemek isteyenler boşuna uğraşıyor. Hakikat güneşi balçıkça kapanmaz.

Gençlerimizin heyecanından, ak saçlılarımızın engin tecrübesinden ilham alarak mücadelemizi sürdürüyoruz. Biz bu yolda dağları teröristlere dar edenlerin cesareti ile yürüyoruz. 534 gündür nöbet tutan annelerin sabrı ile bu yolu yürüyoruz. Bay Kemal sen o Diyarbakır annelerinin feryadını duydun mu? Sen nasıl bir yüzsüzsün ya? Sen de nasıl bir yüz var ya? Utanıp sıkılmadan Gara katliamındaki şehitlerin sorumlusu Cumhurbaşkanıdır diyorsun. Bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır nasıl diyorsun ya! Terbiyesiz herif. Sana İçişleri Bakanımı, Savunma Bakanımı gönderiyorum. Sen bunlara layık değilsin. Utanmadan sıkılmadan Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun.

Koronavirüsle mücadelenin sancılı sürecinde AK Parti kadrolarının daha fazla sorumluluk üstlenmesi gerekiyor. Birçok kardeşimizi ebediyete uğurladık. Burhan hocamızı uğurladık, Kadir abimizi uğurladık. Birçok mesai arkadaşlarımızı uğurladık. Salgın şartlarının insanımızı çeşitli sıkıntılarla karşı karşıya bıraktığını biliyoruz. Devlet olarak hiçbir vatandaşımızı sahipsiz bırakmadık. Aşılamada 5 milyon 200 bini bulduk ve yoğun bir şekilde de kampanyamız devam ediyor. O çok büyük olduğunu söyleyenlerin falan böyle bir durumu yok ama biz başardık. Kısıtlamaların esnafımız, işçilerimiz üzerindeki yükü en aza indirmek için pek çok destek paketi açıkladık. Bugün de yine kabine toplantısındaki çalışmalarla aldığımız kararları açıklayacağız."

AYRINTILAR GELECEK...