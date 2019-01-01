Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara adaylarını açıklıyor | Canlı Yayın
Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ilçe adaylarını Ankara Spor Salonunda canlı yayında açıklayacak. İşte AK Parti Yerel Seçim Ankara ilçeleri Belediye Başkan adayları...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.
İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları...
AK Parti Ankara İlçe Başkan Adayları kim oldu?
İşte AK Parti - MHP Cumhur İttifakı'nın seçimlerde aday göstermesi beklenen isimler...
Altındağ - Asım Balcı (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ)
Akyurt - Hilal Ayık (AKYURT İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI-MÜHENDİS)
Ayaş - Burhan Demirbaş ( Ayaş Belediye Başkanı)
Bala - Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)
Beypazarı - Tuncer Kaplan ( Beypazarı Belediye Başkanı)
Çamlıdere - Hazım Caner Can ( Çamlıdere Belediye Başkanı)
Çankaya - Amber Türkmen ( TRT Radyo Eski Daire Başkanı)
Çubuk - Baki Demirbaş ( İlçe Başkanı)
Elmadağ - Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)
Etimesgut - Enver Demirerl (MHP Cumhur İttifakı) Etimesgut Belediye Başkanı
Evren - Hüsamettin Ünsal ( Evren Ak Parti İlçe Başkanı-Müteahhit)
Gölbaşı - Ramazan Şimşek (MHP Cumhur İttifakı)
Güdül - Muzaffer Yalçın ( Belediye Meclis Üyesi)
Haymana - Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)
Kahramankazan - Serhat Oğuz - İlçe Milli Eğitim Müdürü
Kalecik - AV. Duhan Kalkan (Avukat)
Keçiören - Turgut Altınok ( İlçe eski Belediye Başkanı)
Kızılcahamam - Süleyman Acar ( İlçe Başkanı)
Mamak - Mesut Akgül (Mamak Belediye Başkanı)
Nallıhan - İsmail Öntaş (NAllıhan Belediye Başkanı)
Polatlı - Mürsel Yıldızkaya (MHP İttifakı - Polatlı Belediye Başkanı)
Pursaklar - Ayhan Yılmaz (25.Dönem Ankara Milletvekili)
Sincan - Murat Ercan (Mevcut Belediye Başkanı)
Şereflikoçhisar - Melih Memiş ÇElik (Geçmiş Dönem ilçe başkanı)
Yenimahalle - Veysel Tiryaki (Altıdağ belediye başkanı)
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