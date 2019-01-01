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Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara adaylarını açıklıyor | Canlı Yayın

Son dakika...Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara ilçe adaylarını Ankara Spor Salonunda canlı yayında açıklayacak. İşte AK Parti Yerel Seçim Ankara ilçeleri Belediye Başkan adayları...

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ankara adaylarını açıklıyor | Canlı Yayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ankara adaylarını açıkladı.Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1 Ocak 2019'da yapılacak yerel seçimlerde, partisinin Ankara Büyükşehir ile ilçe belediye başkan adaylarını açıklayacak.

İşte Erdoğan'ın konuşmasından satır başları... 

AK Parti Ankara İlçe Başkan Adayları kim oldu?

İşte AK Parti - MHP Cumhur İttifakı'nın seçimlerde aday göstermesi beklenen isimler...

Altındağ - Asım Balcı (ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ GENEL SEKRETERİ)

Akyurt - Hilal Ayık (AKYURT İLÇE KADIN KOLLARI BAŞKANI-MÜHENDİS)

Ayaş - Burhan Demirbaş ( Ayaş Belediye Başkanı)

Bala - Ahmet Buran (Bala KYK Müdürü)

Beypazarı - Tuncer Kaplan ( Beypazarı Belediye Başkanı)

Çamlıdere - Hazım Caner Can ( Çamlıdere Belediye Başkanı)

Çankaya - Amber Türkmen ( TRT Radyo Eski Daire Başkanı)

Çubuk - Baki Demirbaş ( İlçe Başkanı)

Elmadağ - Gökhan Küçükçelebi (Elmadağ Belediyesi Fen İşleri Müdür Yardımcısı)

Etimesgut - Enver Demirerl (MHP Cumhur İttifakı) Etimesgut Belediye Başkanı

Evren - Hüsamettin Ünsal ( Evren Ak Parti İlçe Başkanı-Müteahhit)

Gölbaşı - Ramazan Şimşek (MHP Cumhur İttifakı)

Güdül - Muzaffer Yalçın ( Belediye Meclis Üyesi)

Haymana - Özdemir Turgut (Haymana Belediye Başkanı)

Kahramankazan - Serhat Oğuz - İlçe Milli Eğitim Müdürü

Kalecik - AV. Duhan Kalkan (Avukat)

Keçiören - Turgut Altınok ( İlçe eski Belediye Başkanı)

Kızılcahamam - Süleyman Acar ( İlçe Başkanı)

Mamak - Mesut Akgül (Mamak Belediye Başkanı)

Nallıhan - İsmail Öntaş (NAllıhan Belediye Başkanı)

Polatlı - Mürsel Yıldızkaya (MHP İttifakı - Polatlı Belediye Başkanı)

Pursaklar - Ayhan Yılmaz (25.Dönem Ankara Milletvekili)

Sincan - Murat Ercan (Mevcut Belediye Başkanı)

Şereflikoçhisar - Melih Memiş ÇElik (Geçmiş Dönem ilçe başkanı)

Yenimahalle - Veysel Tiryaki (Altıdağ belediye başkanı)

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