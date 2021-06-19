Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Ak Parti İl Teşkilatı toplantısında!
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Ak Parti İl Teşkilatı toplantısında konuşuyor.
Son dakika... Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'da Ak Parti İl Teşkilatı toplantısında konuşuyor.
Erdoğan'ın açıklamalarından konu başlıkları şöyle;
"Turizmde asıl hedefimiz 2019'daki 52 milyonluk turist sayısını en kısa sürede yeniden yakalayıp ardından 70 milyon rakamına doğru yürümektir.
''Boris Johnson ile görüştü. İnşallah İngiltere de Türkiye'ye seyahat kısıtlaması kaldıracak.''
ayrıntılar gelecek...