Cumhurbaşkanı Erdoğan Antalya'nın fethinin 813. yılını telgrafla kutladı

ANTALYA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'nın fethinin 813. yıl dönümü dolayısıyla, Vali Münir Karaloğlu'na kutlama telgrafı gönderdi.



Valilikten yapılan açıklamaya göre, telgrafta Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu yıl "Evimiz Akdeniz" temasıyla düzenlenen fetih kutlamalarına daveti nedeniyle Vali Karaloğlu'na teşekkür etti.



Akdeniz'e açılan kapı Antalya'nın, Türkiye'nin Akdeniz'deki varlığı ve ekonomisine değerli katkılarıyla her zaman stratejik öneme sahip olduğuna işaret eden Erdoğan, telgrafında şunları kaydetti:

"Akdeniz sahillerinde ilk fethedilen şehir olan Antalya, kahraman ecdadımızdan bizlere miras kalan, gösterdiği gelişme ve büyüme ile bizleri gururlandıran, tarihi kültürel ve doğal güzellikleriyle dünyanın önemli şehirleri arasında yer alan güzide şehrimizdir. Antalya'nın fethi münasebetiyle düzenlediğiniz etkinlik vesilesiyle Antalya'mızı bizlere miras bırakan Selçuklu Sultanı 1. Gıyaseddin Keyhüsrev'i ve kahraman ordusunu rahmet ve minnetle yad ediyorum. 813. yıl dönümü etkinliklerinin düzenlenmesinde emeği geçen herkesi tebrik ediyor, aziz vatandaşlarımı en kalbi duygularımla selamlıyorum."

Açıklamada görüşlerine yer verilen Karaloğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkürlerini sunarak, "Teveccüh ve hassasiyet gösterip kadim şehrimiz Antalya'mızın fetih yıl dönümünü tebrik eden Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a tüm Antalyalılar adına saygı ve şükranlarımı arz ederim." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA