Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ardahan'da

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, 31 Mart yerel seçimleri için düzenlenen mitinge katılmak üzere Ardahan'a geldi.

Miting için Kars'tan Ardahan'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı 80'inci Yıl Şehir Stadyumu'nda Vali Mustafa Masatlı ile yöresel kıyafetli çocuklar çiçeklerle karşıladı. Tören mangasını selamlayan Erdoğan, cuma namazını kılmak için Merkez Camii'ne geçti. Erdoğan, cuma namazı sonrası PTT Kavşağı'ndaki miting alanına gitti.

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DHA