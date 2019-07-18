Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Rama'yı kabul etti
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti.
Cumhurbaşkanlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Arnavutluk Başbakanı Edi Rama'yı kabul etti. Kabulde; iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da hazır bulundu."
DHA
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