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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti! Deprem konutları için teslim töreni yapılacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti! Deprem konutları için teslim töreni yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi ziyaretlerde bulunmak ve Arnavutluk'ta meydana gelen depremin ardından Türkiye tarafından yapılan konutların teslimi için düzenlenen törene katılmak için bu ülkeye gitti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti! Deprem konutları için teslim töreni yapılacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve beraberindeki Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da Arnavutluk'a gitti. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti! Deprem konutları için teslim töreni yapılacak

FUAT OKTAY VE VALİ YERLİKAYA UĞURLADI

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Atatürk Havalimanı'ndan, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ve İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'nın aralarında olduğu heyet uğurladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti! Deprem konutları için teslim töreni yapılacak

İKİLİ İLİŞKİLER MASAYA YATIRILACAK

Cumhurbaşkanlığından yapılan bilgilendirmeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Arnavutluk Başbakanı Edi Rama’nın daveti üzerine bu ülkeye gittiği, ziyaret kapsamında yapılacak görüşmelerde, stratejik ortaklık seviyesindeki Türkiye-Arnavutluk ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, işbirliğinin derinleştirilmesi için atılabilecek adımların ele alınacağı belirtildi. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti! Deprem konutları için teslim töreni yapılacak

Erdoğan ve Edi Rama arasındaki görüşmelerde ikili ilişkilerin yanı sıra, bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulacak.

DEPREM KONUTLARI TESLİM EDİLECEK

Ayrıca Arnavutluk'ta 2019'da meydana gelen deprem felaketinde evlerini kaybeden aileler için Türkiye tarafından Laç şehrinde inşa edilen konutların teslim töreni de ziyaret vesilesiyle yapılacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti! Deprem konutları için teslim töreni yapılacak

ARNAVUTLUK MECLİSİ'NE HİTAP EDECEK

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Tiran'da TİKA tarafından restore edilen Ethem Bey Camisi'nin açılışını gerçekleştirecek, Arnavutluk Meclisi'ne hitap edecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Arnavutluk'a gitti! Deprem konutları için teslim töreni yapılacak

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