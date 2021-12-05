Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Asgari ücretteki artış ne olmalı?" diye sordu! Parti üyeleri "4 binin altına düşmemeli" dedi

Hafta içi Ak Parti'nin MYK toplantısı gerçekleştirildi. Yapılan toplantıda yeni asgari ücret çalışmaları konusunda da değerlendirmelerde bulunuldu.

ÜYELER TEK TEK KONUŞTU

Cumhurbaşkanı Erdoğan asgari ücretteki artışın ne kadar olması gerektiğini sorarak MYK üyelerine tek tek söz verdi. MYK üyelerinin büyük bölümünden benzer cevap geldi. Üyeler asgari ücretin 4 bin liranın altına düşmemesi gerektiğini söyledi.

İŞTEN ÇIKARMA OLABİLİR

Çalışma Bakanı ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin konuya ilişkin detaylı bilgi verdi. Net rakamın 4 bin liraya ulaşması durumunda bir işçinin işverene maliyetinin 6 bin 500 lira olacağını söyledi. Bu açıklamanın ardından bazı parti yöneticileri, rakamların bu düzeye çıkmasından dolayı artacak maliyetle birlikte işten çıkarmalar olabileceği ihtimalini belirtti.

VERGİ VE PRİM DESTEĞİ

10 kişiden az işçi çalıştıran küçük işletmelerde maliyetin düşürülmesi amacıyla vergi ve prim desteği yapılması fikri üzerinde düşünüldü.

RAKAM VERMEDİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir rakam belirtmedi. Fakat dar gelirlilerin rahatlamasını sağlayacak, hayat şartlarını yükseltecek bir rakamın olacağını ifade etti.