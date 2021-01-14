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Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısının ardından üyelerle birlikte kameralar karşısında aşı olacağı belirtildi. Erdoğan'ın aşı olacağı hastaneye gelmesinin ardından canlı yayında aşı oldu.

Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyeti ile beraber aşı olacağı Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti MKYK üyelerinin de koronavirüs aşısı olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu.

Ayrıntılar geliyor...

Berkem Temizel
Gece Editörü


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