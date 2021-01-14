Ak Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyeti ile beraber aşı olacağı Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti MKYK üyelerinin de koronavirüs aşısı olacağı belirtildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu.

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