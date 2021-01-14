Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın MKYK toplantısının ardından üyelerle birlikte kameralar karşısında aşı olacağı belirtilmişti. Erdoğan, Ankara Şehir Hastanesi'ne geldi. Peki Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı oldu mu? | Cumhurbaşkanı Erdoğan hangi aşıyı oldu? Çin aşısını mı Alman aşısını mı oldu? İşte ayrıntılar...

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN AŞI OLDU MU?

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, toplantı sonrası basın açıklaması yaptı. AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın aşı olacağını açıkladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan heyeti ile beraber aşı olacağı Ankara Şehir Hastanesine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte, TBMM Başkanı Mustafa Şentop ve AK Parti MKYK üyelerinin de koronavirüs aşısı olacağı belirtildi.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN HANGİ AŞIYI OLDU? ÇİN AŞISINI MI ALMAN AŞISINI M I OLDU?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a az önce koronavirüs aşısının ilk dozu yapıldı. Erdoğan, Çin şirketi SinoVac'ın CoronaVac aşısının ilk dozunu oldu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın aşı yaptırmasının topluma örnek olması açısından çok önemli olduğu ifade etti.

Çin merkezli Sinovac firması tarafından üretilen Covid-19 aşısına dün İlaç ve Tıbbı Cihaz Kurumu tarafından onay verilmişti.

Acil kullanım onayının çıkmasının hemen ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Koronavirüs Bilim Kurulu üyeleri canlı yayında Covid-19 aşısı yaptırmıştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile birlikte TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un da aşı olacağı öğrenildi. Ankara Şehir Hastanesi'ne gelen yetkililer arasında Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve AK Parti kurmayları da bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan aşı olduğunu Telegram'dan duyurdu.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN TELEGRAM MESAJI

"Günaydın, sevgili kardeşim.

Bugün mesaimize AK Parti genel merkezimizde devam edeceğiz. Öğleden sonra saat 2'de MKYK, akşam saat 5'te de MYK toplantılarımızda ülkemizin gündemindeki önemli meseleleri görüşeceğiz.

Ülkemiz için durmadan çalışmaya devam edeceğiz.

Yeni günün hepimiz için hayırlı ve huzurlu geçmesini temenni ediyor, sizi saygı ve muhabbetle selamlıyorum.

Ben de aşı oldum..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan kovid-19 aşısını olduğunu Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan, "Tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz" ifadesini kullandı.

Twitter'dan aşı olduğu anlara ilişkin fotoğrafları da paylaşan Erdoğan, mesajında şunları ifade etti:

"Başarıyla devam eden aşı programımız dahilinde şu ana kadar 254 bin sağlık çalışanımız ilk doz aşılarını oldu. Ben de onlara katılarak aşılandım. İnşallah çok kısa süre içinde tüm vatandaşlarımızı aşılamayı hedefliyoruz. Hayırlı uğurlu olsun."

Cumhurbaşkanı Erdoğan hastane önünde açıklamalarda bulundu..

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

* Öncelikle Ankara Şehir Hastanemiz olarak tüm personeliyle başhekimiyle, doktorlarıyla, hemşireleriyle burada büyük bir mücadeleyi sürdürdüler. Ve aşılarımız gelir gelmez bakanımız ilk aşıyı ben yaptıracağım dedi ve dün ilk aşıyı yaptırdı.

* Tüm başta siyasi liderler olmak üzere, tüm milletvekillerimiz olmak üzere bu kampanyayı güçlü kılma noktasında onların da belirlenmiş olan aşılanma noktalarında aşıyı teşvik ederlerse çok çok isabetli olacağına inanıyorum.

* 25 30 milyon doz aşı daha gelecek. Süratle bunu sürdürelim istiyoruz. Bu kampanyayı nerelerde sürdüreceğimizi de Sağlık Bakanlığımız belirlemiş durumda.

* Bu süreçte ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Şu anda hastanede yatanlara rabbimden şifalar diliyorum. Tüm yakınlarına sabırlar diliyorum. Tüm sağlık çalışanlarına bu süreçte ortaya koydukları performans nedeniyle şahsım ve milletim adına teşekkür ediyorum.

* 256 bin kişi şu ana kadar aşı oldu. Demek ki müraacatlar iyi ve hastanelerimizdeki performans da bayağı iyi. Bütün doktorlarımız, hemşirelerimiz yoğun bir performans ortaya koyuyorlar.

* Aşı için belirlenen süreçte düşük. Baya hızlı olunuyor. 5 dk aşı, 15 dk da istirahat. Böyle bir süreç içerisindeyiz...

* Çin aşısı dışında çalışmalar var. Almanya ile irtibatlarımız var. Kendi çalışmalarımız var. İnşallah nisan, mayıs gibi devreye girecek. 2. doz aşıyı 28 gün sonra olacağım.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da açıklamalarda bulundu. Fahrettin Koca şunları söyledi:

* Kaybettiklerimiz oldu. Ben kaybettiklerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu biliyoruz. O nedenle vatandaşlarımızın sırası geldikçe mutlaka olması gerektiğine inanıyorum. Bu salgından kurtulabilmenin en önemli yolunun aşı olduğunu belirtmek istiyorum.

* Sistemde bugün canlı olarak Türkiye'de ne kadar aşı yapıldığını göstermiş olduk. Dünyada bu kadar ilk gün aşı yapan ve canlı olarak yayınlayan başka ülke var mı bilmiyorum. Bu süreci şeffaf bir şekilde götüreceğimizi belirtmek istiyorum. Ayrıca iller bazında da ne kadar aşının yapıldığını göstermek istiyoruz.