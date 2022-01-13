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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileri toplantısında konuşuyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile yapılan toplantıda açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Çankaya Köşkü'nde Avrupa Birliği Üyesi Ülkelerin Ankara Büyükelçileri ile yapılan toplantıda açıklamalarda bulunuyor. 

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

"Avrupa ve Türkiye'nin çevresinde yaşanan mevcut krizler bitmedikçe göç baskısının azalmasını beklemek gerçekçi değildir.

500 bine yakın Suriyeli misafirimizin evlerine güvenli dönüşünü sağladık.

Türkiye göç kriziyle ilgili olarak Avrupa Birliği'nden anlamı bir destek alamadı. "

Devamı gelecek...

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