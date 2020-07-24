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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’ne geldi!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 86 yıl sonra ilk Cuma namazın kılınacağı Ayasofya Camisi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı alanda Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş karşıladı.

Kısıklı'dan Ayasofya Camisi'nin açılışı için hareket eden Erdoğan, ilk Cuma namazı için Ayasofya'ya geldi. Alana maskeli olarak gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanı sıra açılışa Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar da katılıyor.

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24 Temmuz 2020 Cuma 13:11
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