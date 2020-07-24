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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan Ayasofya'nın açılışında Kur'an-ı Kerim okudu!

86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi, ibadete açıldı. 86 yıl aradan sonra ilk ezanın duyulduğu Ayasofya'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Kur'an-ı Kerim okudu.

86 yıl aradan sonra kılınan Cuma namazıyla ibadete açılan Ayasofya Cami'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kılınan namaz öncesi Kur'an-ı Kerim okudu.

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24 Temmuz 2020 Cuma 14:57
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