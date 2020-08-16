Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ayder Yaylasını inceledi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rize'nin Çamlıhemşin ilçesine bağlı Ayder Yaylası'nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca yapılan çalışmaları yaylaya gelerek yerinde inceledi. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Erdoğan'a çalışmalar hakkında bilgilendirmede bulundu.

Güneysu ilçesindeki evinden helikopterle Ardeşen'e gelen eden Erdoğan, kara yolu ile Ayder Yaylası'na hareket etti.

Yol boyunca kendisini karşılayan vatandaşları selamlayan Erdoğan, bölgede yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan incelemelerinin ardından yaptığı açıklamada,"Halkımızın da memnuniyetini de bizzat kendilerinden dinlemek suretiyle daha da memnun olduk.Hedefimizin inşallah 2022'nin sonunda yeni bir Ayder ortaya çıkacak. Bu yeni Ayder, alt yapısıyla konutlarıyla otoparklarıyla restoranlarıyla her şeyiyle bizim için özellikle turizmde, çok ciddi bir çekim alanı olacak. Haavaalanın da bitişiyle buraya gidiş gelişler çok da artacaktır." dedi.

AYDER YAYLASINDA YÜRÜTÜLEN ÇALIŞMALAR

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan Rize Ayder Yaylası'nda plansız yapılaşmanın önüne geçecek önemli aşamalar kaydetti.

Çalışmalar, Ayder Yaylası'nın doğal güzelliğini koruyacak, marka değerini artırarak geleceğe taşıyacak.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca "Ayder Yenileme ve Koruma Projesi" hazırlandı.

Buna göre Ayder'i kapsayan 21 bin 614 metrekarelik alan "Kesin Korunacak Hassas Alan" ilan edildi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un geçen yıl Ayder ziyareti sonrası festival alanı olarak bilinen alandaki görüntü kirliliğine sebep olan salıncakların tamamı kaldırılmıştı.

Yayladaki kaçak yapıların önüne geçmek ve doğal yapının bozulmasını önlemek amacıyla Bakanlıkça kamulaştırma işlemleri de yapılırken hak sahibi vatandaşlarla görüşmeler sürüyor.

YOLU VE ALTYAPISI YENİLENDİ

Diğer taraftan Ayder'in yolu ve altyapısı yenilendi.

Toplam 13 kilometre uzunluğunda içme suyu, yağmur suyu ve kanalizasyon hattı yapıldı. 24 kilometre uzunluğunda elektrik hattı döşenerek bu hattın tamamı yer altına alındı. 3 kilometre araç yolu yapıldı. 8 bin 500 metrekare bazalt kaldırım taşı döşendi.

1250 METRE KORKULUK YAPILDI

Ziyaretçilerin can güvenliğinin sağlanması, kazaların önüne geçilmesi için de yol kenarına 1250 metre uzunluğunda korkuluk, 8 bin 500 metreküp taş duvar yapıldı ve mevcut duvarlar da güçlendirildi.

Proje kapsamında Ayder'de kaçak yapıların tümü yıkılarak, yerel mimari esaslı konaklama birimleri yapılacak ve bu yapılar da belli bir alanda toplanacak.

ARAÇ GİRİŞİ TAMAMEN YASAKLANACAK

Kaplıca bölgesi olarak bilinen mevcut termal otel yerine bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde, yatay ve yöresel mimariye uygun, aynı zamanda kongre turizminin de yapılabileceği yeni termal otel inşa edilecek.

Ayder'e araç girişi de tamamen yasaklanacak.

Yaylanın girişine doğal yapıya ve yeşile zarar vermeyecek tamamen yerin altında olacak şekilde otopark yapılacak.

Ayrıca yapılacak atık su arıtma tesisiyle Ayder'deki derelere kirli suların deşarjının da önüne geçilecek.