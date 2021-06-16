Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap ediyor (canlı yayın)

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Milli Meclisine hitap ediyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şu şekilde:

"Kafkaslardaki barış ve huzurdan yalnız Azerbaycan değil Ermenistan da dahil olmak üzere tüm bölge ülkeleri, dünya kazançlı çıkacaktır.

Kalıcı barışa giden yolun, bölgedeki tüm halkların, devletlerin karşılıklı güven temelinde geliştirecekleri iş birliklerinden geçtiğine inanıyoruz.

Bugün bütün imkanlarımızla Azerbaycan'ın yanındayız. Bütün dünya bilsin ki yarın da yanında yer alacağız."

Detaylar gelecek...