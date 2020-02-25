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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi?nin Sekizinci Toplantısı?na katılmak üzere Azerbaycan?ın başkenti Bakü?ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı

Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi?nin Sekizinci Toplantısı?na katılmak üzere Azerbaycan?ın başkenti Bakü?ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.

Kaynak: DHA




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