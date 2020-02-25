Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan'da resmi törenle karşılandı
Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi?nin Sekizinci Toplantısı?na katılmak üzere Azerbaycan?ın başkenti Bakü?ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Türkiye- Azerbaycan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi?nin Sekizinci Toplantısı?na katılmak üzere Azerbaycan?ın başkenti Bakü?ye gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından resmi törenle karşılandı.
Kaynak: DHA
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