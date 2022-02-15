Cumhurbaşkanı Erdoğan, BAE'li iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi! "Hedefimiz ikili ilişkileri üst seviyelere taşımaktır "

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) iş insanları ve yatırımcılarla bir araya geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan burada yapılan toplantı öncesi açıklamalarda bulundu. Türkiye'nin yeni girişimlere öncülük eden bir ülke olduğunu dikkat çeken Erdoğan, Türkiye'nin iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip mevzuata sahip olduğunu ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından öne çıkanlar şöyle:

Özel sektörlerimiz arasındaki ortaklıklar canlılığını muhafaza etmiştir. Şimdiki ortak hedefimiz ikili ilişkilerimizi çok daha üst seviyelere taşımaktır. Sanayiden taşımacılığa, sağlıktan tarıma çok geniş yelpazede imzalanan belgeler birlikte çalışma arzumuzu açıkça ortaya koymuştur.

"HER ALANDAKİ EKONOMİK BAĞLANTILARIMIZIN GÜÇLENDİRİLMESİ İÇİN BİZ DE GEREKEN ADIMLARI ATIYORUZ"

Türkiye dinamik ve genç nüfusuyla ileri teknoloji geliştiren yeni girişimlere öncülük ediyor. Ekonomik açıdan birbirini tamamlayan ülkeler olarak kısa sürede önemli mesafeler alacağımıza inanıyorum. Her alandaki ekonomik bağlantılarımızın güçlendirilmesi için biz de gereken adımları atıyoruz. Türkiye 85 milyonluk nüfusu, yükselen sanayi üretimi, nitelikli istihdam kapasitesi ve coğrafi konumuyla öne çıkan bir ülkedir. Koronavirüs salgını sürecinde yaşananlar Türk ekonomisinin dayanıklılığını açıkça göstermiştir. Hızlı karar alma mekanizmalarımız ile üretim, yatırım ve istihdamı teşvik eden adımlarımızla salgın sürecini suhuletle yönettik.

"239 MİLYAR DOLARDAN FAZLA DOĞRUDAN YATIRIM ÇEKMEYİ BAŞARMIŞ ÜLKELERDEN BİRİYİZ"

Çift haneli oranları bulacağına inandığımız 2021 yılı büyüme rakamlarıyla bu başarımızı taçlandırmış olacağız. Türkiye özellikle Asya merkezli üretim ağına alternatif arayışında olan yatırımcılar için önemli avantajlar sunuyor. Daha önce Türkiye'yi tercih etmiş şirketler ülkemizi yönetim merkezi olarak görmekte, bu kapsamda yatırımlarını genişletmektedirler. 239 milyar dolardan fazla doğrudan yatırım çekmeyi başarmış ülkelerden biriyiz.

"TÜRKİYE İŞ KURMA VE İŞ YAPMA FIRSATLARI BAKIMINDAN SON DERECE CAZİP MEVZUATA SAHİPTİR"

Türkiye iş kurma ve iş yapma fırsatları bakımından son derece cazip mevzuata sahiptir. Altyapı ortamını iyileştirmeye yönelik adımlarımız uluslararası yatırımcılara ilave fırsatlar sunuyor. BAE özel sektörünün Türkiye ile ticari ortaklıklar tesis etmenin faydalarına tüm boyutlarıyla vakıf olduğunuza eminim.

Liderlerin görevi ticaretten savunmaya turizmden enerji ve ulaşıma kadar her alanda işbirliğinin üzerinde yükseleceği ahdi zemini tesis etmektir.