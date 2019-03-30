Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bağcılar'da halka hitap ediyor
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da halka hitap ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bağcılar'da halka hitap ediyor.
İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satırbaşları:
Milli iradenin sarsılmaz, yıkılmaz kalesi olarak Bağcılar, tercihini daima eser siyasetinden yana kullandı.
AK Parti'yi milletimiz kurdu.
Son 50 günde Sivas'tan başlayıp Uşak'ta sona eren 59 il mitingi yaptık.
Ayrıntılar geliyor...
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