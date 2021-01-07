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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den sonra Saadet Partili Asiltürk'e ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli'den sonra Saadet Partili Asiltürk'e ziyaret etti

Geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sürpriz bir ziyarete imza attı. Erdoğan bu kez  Saadet Partisi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Oğuzhan Asiltürk'ü evinde ziyaret etti.

Ziyaretin ardından Asiltürk, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı makam aracına kadar uğurladı.

Erdoğan, Asiltürk'ün evinden ayrılırken kendisini balkonlarından selamlayan vatandaşlara el sallayarak karşılık verdi.

 

 

 

 

Tayfun Altuntaş
Editör


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