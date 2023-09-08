Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak’ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı Kaptanı Taha Akgül ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonunda görüştü.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak’ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan'da yapılacak Dünya Güreş Şampiyonası hazırlıklarını Ankara'da sürdüren Serbest Güreş Milli Takımı Kaptanı Taha Akgül ile Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ın telefonunda görüştü.

Bakan Bak, 16-24 Eylül tarihlerinde Sırbistan'da düzenlenecek olan Dünya Güreş Şampiyonası'na hazırlanan Serbest Güreş Milli Takımını, kamp yaptıkları Ankara'daki Elmadağ Kamp Eğitim Merkezinde ziyaret etti. Bakan Bak'ı, Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Şeref Eroğlu, federasyon yöneticileri, milli güreşçiler ve antrenörler karşıladı. Ziyarette Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Hamza Yerlikaya da yer aldı.

Bakan Bak, daha sonra tribüne çıkarak antrenmanı izlediği sırada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından telefonla arandı. Bakan Bak'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a güreş milli takımının kampında olduğunu ve hazırlık çalışmalarını takip ettiğini söylemesi üzerine Erdoğan, Serbest Güreş Milli Takım Kaptanı 125 kilogram güreşçisi Taha Akgül ile görüştü.

Hazırlık çalışmaları hakkında bilgi alan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, altın madalya beklediği Taha Akgül'e "Bir aksilik olmasın ha!" demesi üzerine milli güreşçi, "İnşallah Cumhurbaşkanım, iyi hazırlandım" yanıtını verdi.

Erdoğan, milli güreşçiden bu şampiyonada aynı zamanda Paris 2024 Olimpiyat Oyunları için kota almasını temenni etti. Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a geçmişteki başarıları bu sene de tekrarlama sözü verdi.

Taha Akgül, Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan finale kalması durumunda müsabakayı ekrandan izlemesini talep etti. Bunun üzerine Bakan Bak'ın, "Finale kalırsak değil, kalacaksın inşallah" demesi gülümsetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm kafileye selamlarını ileterek, başarılar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak’ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak’ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak’ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Bak’ın telefonundan Taha Akgül ile görüştü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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