Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan yardımcısını görevden aldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın getirildi.
Sağlık Bakanlığı'na gece yarısı kritik bir atama gerçekleştirildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin güncel sayısında yayımlandı. Güven'in yerine İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sebahattin Aydın atanmıştır" ifadelerine yer verildi.
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