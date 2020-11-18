Isparta’da ailesinden haber alamadı, eve gidince o korkunç manzarayla karşılaştıİnternetten ikinci el ilaç satışı: Kırmızı reçeteli bile var!Bilim Kurulu Üyesi Kayıpmaz kötü haberi verdi: Kısıtlamalı hayata kendimizi uyarlamamız gerekiyorMüge Anlı CANLI İZLE 18 Kasım Çarşamba | ATV CANLI İZLE YOUTUBE18 Kasım spor manşetleri | Günün spor manşetleriMasumlar Apartmanı'nda Uygar'a ne oldu? Alperen Saldıran diziden ayrıldı mı?19 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakikaHangi burç depresyona yatkın? Hangi burç sık sık depresyona grer?Öykü Gürman ile Günün Yemeği 18 Kasım Çarşamba neden yok? Bitti mi?18 Kasım İSKİ su kesintisi | İstanbul su kesintisi son dakika
İstanbul9 °C
  1. HABERLER
  2. GÜNDEM
  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan yardımcısını görevden aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan yardımcısını görevden aldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan atama ve görevden alma kararları Resmi Gazete'de yer aldı. Karara göre Prof. Dr. Muhammet Güven, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı görevinden alınarak yerine Prof. Dr. Sabahattin Aydın getirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan yardımcısını görevden aldı

Sağlık Bakanlığı'na gece yarısı kritik bir atama gerçekleştirildi. Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven'in görevden alınmasına ilişkin karar Resmi Gazete'nin güncel sayısında yayımlandı. Güven'in yerine İstanbul Medipol Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sabahattin Aydın atandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan kararda, "Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 2,3 ve 4'üncü maddeleri gereğince, Sağlık Bakanlığı Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Muhammet Güven görevden alınmış ve Bakan Yardımcılığına Prof. Dr. Sebahattin Aydın atanmıştır" ifadelerine yer verildi.

Muhammet Güven kimdir? Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven neden görevden alındı?Muhammet Güven kimdir? Sağlık Bakanı Yardımcısı Muhammet Güven neden görevden alındı?

Cumhurbaşkanı Erdoğan bakan yardımcısını görevden aldı

Sabahattin Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli?Sabahattin Aydın kimdir? Kaç yaşında? Nereli?

 

Gülistan Başköy
Eğitim Editörü


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
HABERE YORUM KAT