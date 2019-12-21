CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN, BAKANIN OĞLUNUN NİKAH ŞAHİDİ OLDU
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Mehmet Cahit Turhan'ın oğlu Abdulkadir Turhan ve Merve Doğanay'ın nikahında şahitlik yaptı.
Haliç Kongre Merkezi'nde dünya evine giren çiftin nikah törenine Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız'ın kıydığı nikaha şahitlik etti. Evlilik cüzdanını geline veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, Turhan çiftini kutladı.
Görüntü Dökümü:
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-Nikahtan fotoğraflar
Kaynak: DHA
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