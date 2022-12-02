Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla görüşmüştü! Kritik ekonomi zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Zincir marketlerin zam yapma nedenleri belli oldu

tv100 yazarı Murat Kelkitoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakan Nebati ile Bakan Bilgin arasında gerçekleşen görüşmenin detaylarını köşe yazısında anlattı. Kelkitoğlu görüşmede zincir marketler hakkında dikkat çeken ifadeler kullandı.

Melahat Ersoy
Editör
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla görüşmüştü! Kritik ekonomi zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Zincir marketlerin zam yapma nedenleri belli oldu

Önceki gün Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin görüşme gerçekleştirmişti. Görüşmenin detaylarını tv100 yazarı Murat Kelkitoğlu köşe yazısında anlattı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla görüşmüştü! Kritik ekonomi zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Zincir marketlerin zam yapma nedenleri belli oldu

Murat Kelkitoğlu, köşe yazısında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bakanlarla bir araya geldiğini ifade ederek, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’le bir araya geldi… Toplantıda Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu… Gündem doğal olarak asgari ücret, EYT, enflasyon ve fahiş fiyatlardı…" diye yazdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla görüşmüştü! Kritik ekonomi zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Zincir marketlerin zam yapma nedenleri belli oldu

ASGARİ ÜCRET VE EYT DÜZENLEMESİ

Toplantıda asgari ücret ve EYT'nin konuşulduğunu belirten Kelkitoğlu, "Toplantıda asgari ücret konusunda hem çalışanları tatmin edecek hem de işvereni sıkıntıya sokmayacak formüller üzerinde duruldu… Neredeyse 2 milyon vatandaşı ilgilendiren EYT düzenlemesi ise tamamlandı diyebiliriz… Birkaç küçük dokunuş sonrası çok kısa bir süre içerisinde Meclis’e sunulacak… Anlayacağınız bu iki konuda sıkıntı yok gibi" ifadelerini kullandı.

Toplantıda marketlerin ürün fiyatlarına yaptığı zammın konuşulduğunun altını çizen Kelkitoğlu şunları kaydetti: "Ancak toplantının bir diğer gündem maddesi fahiş fiyatlarda ne yapılacağı konusunda kafalar biraz karışık… Tamam denetimler sıklaştırılacak tamam cezalar artırılacak ama bu yöntemler daha önce de denendi ve bu soruna çare olmadı…

Cumhurbaşkanı Erdoğan, bakanlarla görüşmüştü! Kritik ekonomi zirvesinin ayrıntıları ortaya çıktı: Zincir marketlerin zam yapma nedenleri belli oldu

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bakanlarla yaptığı toplantıda şu tespit oldukça dikkat çekici… Denetimlere ve para cezalarına rağmen, kamuoyunda ‘üç harfli’ olarak nitelendirilen zincir marketlerin üst düzey yöneticileri gizlice bir araya gelip fiyat ayarlaması yapıyor… Vatandaşın tepkisini çekmemek için, rekabet etmeleri gerekirken, marketlerinde aynı fiyatı uygulama kararı alıyorlar… Enflasyonu bahane ederek, fiyatları yukarı çekiyorlar… Asgari ücrette ciddi bir artış olacağını öngören bu zincir marketler böylece bugünden vaziyet alıyor… Fiyatları aynı tutarak da, vatandaşın ‘bu markette fiyat bu da, diğerinde neden böyle’ eleştirilerini de önlemiş oluyorlar…"

ZİNCİR MARKETLERE YENİ YAPTIRIMLAR GELİYOR

Kelkitoğlu zincir marketlere yönelik denetim ve para cezası dışında uygulamaların hayata geçirilmesini an meselesi olduğunu belirterek bakanlıkların bu konuda çalışmaya başladıklarını ifade etti.

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