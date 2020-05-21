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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık''dedi.

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Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi bugün hizmete açılacak!

Isparta'da rehin alma olayı! Genç, alkollü adamın elinden zor kurtulduIsparta'da rehin alma olayı! Genç, alkollü adamın elinden zor kurtuldu

 

21 Mayıs 2020 Perşembe 15:30

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