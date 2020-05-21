Cumhurbaşkanı Erdoğan, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi açılışında konuştu!

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinin açılış töreninde konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan,"Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkanları ve diğer özellikleriyle İstanbul'un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık''dedi.