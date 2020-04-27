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  3. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferansla kabine toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferansla kabine toplantısı başladı!

Cumhurbaşkanılığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan'un ulusa sesleniş konuşması yaparak alınan kararları açıklaması bekleniyor.

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27 Nisan 2020 Pazartesi 15:56

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