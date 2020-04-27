Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferansla kabine toplantısı başladı!
Cumhurbaşkanılığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında video konferans yöntemiyle toplandı. Toplantı sonrası Erdoğan'un ulusa sesleniş konuşması yaparak alınan kararları açıklaması bekleniyor.
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27 Nisan 2020 Pazartesi 15:56
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