Cumhurbaşkanı Erdoğan, bayrak yırtan Yunan vekil hakkında çok sert konuştu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz haftalarda Yunan milletvekilinin Türk bayrağını yırtmasına ilişkin çok sert açıklamalarda bulundu. Erdoğan,TBMM'de AK Parti grup toplantısı ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın konuşmasından önemli satırbaşları ise şu şekilde:

"Bizim bayrağımız rengini şehidimizin kanından alır. Bu onun kansızlığını gösteriyor. Neticede bu bir ahlaksızlık, kalkıp bir ülkenin bayrağını yırtmak. Cevabımızı daha farklı şekilde veririz. Siyasette, askeri mücadelede, ekonomide, turizmde veririz. Bu sene bir Kardak krizi yaşanmamıştır. Ortaya koyduğumuz tavırlarla "Kardak'ta bir hareket olursa cevabımız farklı olur" demiştik. Herhangi bir şey olmadığını göreceksiniz. Savunma Bakanımız, Yunanistan Savunma Bakanı'nı arayarak kendisine de teşekkür edecekti. Bu süreç Kardak ve diğer adalar olmak üzere devam etsin. Ama parlamentodaki çok ciddi edepsizlik, ahlaksızlık yapmıştır. Sadece şahsına ait bir ahlaksızlık olarak görüyorum" açıklamalarında bulundu.

NE OLMUŞTU?

Aşırı sağcı Yunan milletvekili Ioannis Lagos, dün Avrupa Parlamentosu’nun (AP) Belçika’nın başkenti Brüksel’de gerçekleştirdiği Genel Kurul toplantısında Türk bayrağını yırtmıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, bu skandal karşısında harekete geçerek, Lagos hakkında “Türk bayrağını alenen aşağılama” suçundan resen soruşturma başlattı. Türkiye Ioannis Lagos’un bu alçakça hareketine topyekun çok sert tepki göstermişti.

IONNIS LAGOS KİMDİR?

Ionnis Lagos (48), 2012-2019 arasında aşırı sağcı Altın Şafak Partisi'nin milletvekili olarak Yunan Parlamentosu'nda görev yaptı. Şimdilerde bağımsız olarak parlamentoda yer alan Lagos, başkaca Altın Şafak milletvekilleriyle birlikte 9 Kasım 2019'da yeni bir parti kurdular.

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